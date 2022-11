„Vidím nějakého chlápka, jak klepe na dveře rukojetí mačety. Pak prostě zmizel, tak rychle, jak přišel," řekl na policejní stanici obyvatel domu, který si nepřál být jmenován.

On i jeho partnerka jsou vyděšeni. „Je to tak záhadné, vůbec netušíme, jaké měl úmysly,“ citoval ženu deník New York Post.

Jako by šel do práce, ale v ruce držel mačetu

Není to přitom jediný incident, kde se záhadný muž s mačetou objevuje. Úplně stejně klepal jen o pár dní dříve na dveře jiné rodiny. „Viděli totéž, šli ke vchodovým dveřím a on dělal to stejné,“ nastínila žena z nynějšího incidentu pro portál floridské televizní stanice WSVN. I v tomto případě měl podivín k domu přijít v brzkých ranních hodinách.

Žena přitom uvedla, že nevypadal zmateně ani ztraceně. Podle ní se spíše zdá, že na dveře rodinných domů buší s nějakým záměrem. Svěřila se také, že tou nejpodivnější okolností celé situace je mužovo oblečení - vypadá totiž, jakoby se chystal do práce, v ruce ale přitom drží nebezpečnou zbraň.

V obou zaznamenaných případech odešel neznámý dříve, než kdokoliv stačil otevřít dveře.

Incident vystrašení obyvatelé čtvrti nahlásili na policií, ovšem jelikož zatím nelze mužovo chování označit za trestný čin, mluví se o jeho nočních návštěvách zatím jen jako o bizarní události. Policisté přesto lidi ujistili, že v důsledku incidentů posílili hlídky v okolí a požádali sousedy, aby zkontrolovali kamery umístěné u svých obydlí ve snaze identifikovat nezvaného návštěvníka. Totožnost a motivace podezřelého zatím zůstávají neznámé.

Množství rezidentů uvedlo, že mají nyní větší strach. Bojí se hlavně o děti. „Jen doufám, že někdo ví, kdo je ten člověk. Tak budeme mít větší klid. Nechceme, aby přišel znovu,“ svěřil se jeden z obyvatel oblasti. Další pak poznamenal, že kvůli podezřelému návštěvníkovi v posledních dnech více hlídá kamery.

Vysoká kriminalita

Město Lauderhill se nachází v okrese Broward na Floridě ve Spojených státech. Jedná se o hlavní město metropolitní oblasti Miami. Při sčítání lidu v roce 2020 v něm žilo přibližně čtyřiasedmdesát tisíc lidí.

Obecně není v tomto americkém městě moc bezpečno. Kriminalita je v Lauderhillu podle statistik výrazně vyšší, než je celostátní průměr napříč všemi komunitami v Americe. Pravděpodobnost, že se rezidenti zrovna této části Floridy stanou obětí násilné nebo majetkové trestné činnosti je jedna ku devětadvaceti. Ve státě Florida je pak kriminalita v Lauderhill větší, než má čtyřiaosmdesát procent ostatních měst.