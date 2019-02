„Ze zničené budovy na místě výbuchu bylo vyproštěno několik mrtvých lidí. Do této chvíle evidujeme 11 zabitých civilistů a dalších 10 zraněných,“ potvrdil policejní důstojník Mohamed Hussein. Původně přitom hovořil pouze o dvou obětech.

Teroristický čin se odehrál v mogadišské čtvrti Degmada Xamar Weyne, která patří k nejrušnějším částem města s řadou obchodů a restaurací. Svědci agentury Reuters na místě činu viděli mrtvé tělo, ohořelé automobily a zničené prostory jedné z provozoven.

K bombovým útokům radikálů ze skupiny Aš-Šabáb dochází v Mogadišu i dalších částech Somálska poměrně často. Cílem ozbrojenců je podle Reuters oslabit vládu podporovanou západními zeměmi a ustanovit vlastní, která bude založena na přísné interpretaci islámského práva šaría.

VIDEO: At least nine people were killed and several wounded after a car loaded with explosives blew up near a mall in a busy market in the Somali capital #Mogadishu Monday pic.twitter.com/SYeVB4R5WH