Obě Koreje spojí silnice i železnice. USA jsou znepokojeny

Severní a Jižní Korea se shodly na zahájení prací na propojení obou zemí železnicí a silnicí, pracovat by se mělo začít na přelomu listopadu a prosince. Jedná se tak o významný úspěch ve sbližování obou Korejí, které jsou od roku 1953 stále ve válečném stavu. Spojené státy ale nad dohodou vyjádřily znepokojení.

Zahájení prací doprovodí okázalé ceremonie. Silnice a železnice byly mezi oběma Korejemi uzavřeny po korejské válce, která probíhala v letech 1950 až 1953. Informovala o tom agentura Reuters.

Znepřátelené země se na společné akci dohodly dnes na jednání ve vesnici Pchanmundžom, které vedli jihokorejský ministr pro sjednocení Čo Mjong-kjon a předseda severokorejské komise pro mírové sjednocení Ri Son-kwon.

„Nacházíme se ve velmi důležitém momentu pro denuklearizaci korejského poloostrova a rozvíjení korejských vztahů. Blíží se také druhý summit mezi Severní Koreou a Spojenými státy,“ prohlásil Cho, než odjel z Pchanmundžomu.

„Jih a Sever dosáhly dohody poté, co podrobně projednaly akční plány na rozvoj korejských vztahů a posunuly je na další úroveň,“ zní společné prohlášení, které dnes zveřejnilo jihokorejské ministerstvo pro sjednocení poloostrova.

Propojení infrastruktury probírali i severokorejský vůdce Kim Čong-un a prezident Jižní Koreje Mun Če-in minulý měsíc na společném summitu. Oba lídři se setkali tento rok již potřetí.

Chtějí pořádat olympiádu

Podrobnější plány by obě strany měly zveřejnit ještě tento měsíc. Představí také návrh na společné pořádání olympijských her v roce 2032, o které by se chtěly ucházet. Dohoda zahrnuje obnovení společné vojenské komise, zastavení vojenských cvičení, vytvoření bezletové zóny blízko hranic a odstranění minových polí a strážných míst v demilitarizované zóně. Týká se i setkání rodin, které korejská válka rozdělila.

Na schůzce se také probírala nová schůzka mezi vůdcem KLDR Kim Čong-unem a americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Ti se zatím sešeli spolu pouze jednou a to letos v červnu v Singapuru. Podle Trumpa by se měli sejít znovu po amerických volbách do Kongresu, které proběhnou 6. listopadu.

Washington vůči KLDR razí politiku „vyvíjení maximálního tlaku“, aby se Pchjongjang zcela úplně zřekl svého jaderného programu. Nicméně americký ministr zahraničí Mike Pompeo minulý týden nad dohodou mezi oběma zeměmi vyjádřil nespokojenost.