Obětí záplav a sesuvů bahna v Kalifornii přibývá, další lidé se pohřešují

Na mnoha místech byly zablokovány dlouhé úseky silnic. Zdaleka nejhůře byla postižena oblast města Montecito nedaleko Los Angeles.

Oblast prohledává na 500 záchranářů pomocí psů, helikoptér a termokamer. Hledání však přináší i pozitivní zprávy, ve středu se podařilo zachránit tři osoby.

„Sesuvy bahna zničily sto rodinných domů, poškodily na tři stovky dalších budov a 28 osob bylo zraněno,“ uvedla mluvčí hasičů okresu Santa Barbara Amber Andersonová.

At least 15 people have been a confirmed dead after the first major storm to hit southern California this winter unleashed #flooding and #mudslides caused by intense rainfall with destructive waves of mudsliding down barren hillsides in Southern California. #Californiamudslides pic.twitter.com/vw47tSpwoz