Objednavatelka z Kuciakova případu mohla být zapletena i do dalších vražd

Údajná objednavatelka Kuciakovy vraždy Alena Zsuzsová mohla mít prsty i v zavraždění 29letého slovenského politika Marka Rakovského, píše slovenský týdeník Plus 7 dní. Člen městského zastupitelstva v Žiaru nad Hronom zemřel za nevyjasněných okolností před pěti lety při výbuchu nálože nastražené v jeho automobilu.

Pouhých šest dní po zadržení podezřelých z Kuciakovy vraždy totiž slovenští policisté ve městě Veľký Krtíš zatkli i Petra P., kterého obvinili právě ze zavraždění Marka Rakovského. Ačkoli Rakovský zemřel již před pěti lety, okolnosti jeho smrti nebyly dosud objasněny. Obyvatelé Žiaru nad Hronom na něj totiž vzpomínají jako na velmi příjemného člověka, který neměl žádné nepřátele.

Podle týdeníku Plus 7 dní se ale Rakovský pravděpodobně zapletl do podvodu s eurofondy – a to společně se svým bratrem Matúšem. Vražda mladého politika tak mohla být jakousi výstrahou.

Právě Matúš byl přitom před časem obžalován ze zločinu poškozování finančních zájmů Evropské unie a subvenčního podvodu, přičemž na lavici obžalovaných spolu s ním sedí i Marián Orság. Jak upozornil týdeník Plus 7 dní, právě Orságova firma si letos v květnu vzala na leasing bílý mercedes, v němž jezdila údajná objednavatelka Kuciakovy vraždy Alena Zsuzsová.

Vražda nepohodlného primátora

Podle dřívějších informací serveru aktuality.sk mohla být Zsuzsová zapletena i do vraždy někdejšího primátora jihoslovanského města Hurbanovo Lászla Basternáka, který byl před osmi lety zastřelen před vlastním domem – a to těsně před volbami, v nichž chtěl svůj post obhajovat. Zsuzsová byla totiž dlouhodobě spojována s Basternákovým hlavním rivalem Romanem Ostružlíkem, který na něj v předvolební kampani útočil.

Vyšetřovatelé sice zjistili, že Basternáka zavraždil Štefan Kaluza, který si nyní odpykává 25letý trest, objednavatele vraždy se jim ale nikdy odhalit nepodařilo. Ve spisu se přitom objevuje i jméno podnikatele Zoltána Andruska, který je dalším z obviněných v případě vraždy Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové. Sama Zsuzsová pak v procesu s Kaluzou vystupovala jako svědkyně.