Archeologové v Egyptě ohlásili poslední významný objev tohoto roku. V oblasti Sakkára nedaleko Káhiry totiž nalezli hrobku kněze starou více než 4400 let. Podle ministra památek jde o jediný nález svého druhu za poslední dekádu. Informoval o tom server BBC.

| Foto: twitter.com/Ministry of Antiquities-Arab Republic of Egypt

Hrobka je výjimečně zachovalá. | Foto: twitter.com/Ministry of Antiquities-Arab Republic of Egypt

Poslední místo odpočinku významného kněze nalezli archeologové v provincii Gíza. Hrobka je zcela nedotčená a v minulosti ji neobjevili ani zloději.

Výjimečně zachovalá

„Jde o soukromou hrobku, která výjimečně zachovalá. Je plná barevných nápisů, vyobrazeních a soch faraonů. To dokládá, že je zde pochován královský kněz jménem Wahtye, který působil v období páté dynastie faraona Neferirkara," řekl v prohlášení egyptský ministr pro památky. Jde tedy o 25. století před naším letopočtem.

V hrobce je podle prohlášení ministerstva rovněž pochována i knězova matka, manželka a další příbuzní.

Na stěnách hrobky jsou také malby, na kterých je kněz vyobrazen spolu s matkou, manželkou a dalšími členy rodiny. Další kresby znázorňují výrobu vína a keramiky, hudbu, plachtění či lov a výrobu sarkofágu.

Archeologové rovněž našli 24 různobarevných soch, které znázorňují duchovního a jeho blízké.

Další nálezy

„Hrobku jsme objevili již v listopadu, ale trvalo dost času, než jsme se dostali dovnitř," uvedl generální sekretář nejvyšší rady pro památky Mustafa Waziri. V průběhu vykopávek jsme také našli pět nových uzavřených chodeb. To vysvětluje hodně. Předměty, které pohřbili s ním, by totiž měly být v těchto chodbách,“ dodal Waziri.

Hrobka je asi deset metrů dlouhá, tři metry široká a stejně tak i vysoká. Podle archeologů je v perfektním stavu.

Archeologové nyní pokračují ve vykopávkách a očekávají další objevy, včetně samotného sarkofágu. „Dokážu si představit, že tady ještě můžeme najít, dá-li bůh, některé další objekty. Chodba by mohla vést až k rakvi nebo sarkofágu majitele hrobky,“ dodává Waziri.

Oživení cestovního ruchu

Egypt v posledních letech často hlasitě oznamuje nové objevy v naději, že se mu podaří oživit cestovní ruch. Významný nález zaznamenali archeologové v září, kdy objevili pískovcovou sfingu z doby Ptolemaiovců, kteří v Egyptě vládli v období 300 let před naším letopočtem do příchodu Římanů v roce 30 let před naším letopočtem. Poslední vládkyní rodu byla notoricky známá Kleopatra VII.

Dalším průlomovým objevem byl pak obrovský sarkofág z černé žuly, který se považuje za největší, jaký se kdy v egyptské Alexandrii podařilo nalézt. Rovněž nalezli pohřebiště, o němž se předpokládá, že je nejméně 3500 lete stará.

Cestovní ruch od egyptské revoluce v roce 2011 výrazně poklesl, a Egypt tak přišel o spoustu příjmů. Ze zhruba 15 milionů lidí v roce 2010 se počet návštěvníků do roku 2015 snížil na 6,3 milionu.