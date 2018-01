Objev po letech: tajemná mumie z Basileje je předek britského ministra Johnsona

/VIDEO/ Vědci ze švýcarské Basileje po čtyřiceti letech konečně identifikovali záhadnou mumii – a zjistili, že žena byla dávnou příbuznou současného britského ministra zahraničí Borise Johnsona. Podle testů DNA byla Anna Catharina Bischoffová Johnsonovou pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-prababičkou.

Tělo bylo podle listu The Guardian identifikováno jako Anna Catharina Bischoffová, která zemřela v roce 1787. Její mumie byla odkryta v roce 1975 během renovace basilejského kostela Barfüsser.

Tělo bylo velmi dobře zachované, a to díky vysokému množství rtuti v ostatcích. To je možným důkazem toho, že byla daná osoba léčena na syfilis, který byl rtutí léčen od konce 15. do 19. století. Vysoce jedovatá rtuť však byla častěji tím, co léčené zabilo.

Vzhledem k tomu, že byla Bischoffová pohřbena před kostelním oltářem a měla na sobě kvalitní oblečení, měla v Basileji zřejmě vysoký společenský status.

Bohaté basilejské rodiny totiž byly podle BBC v 16. a 17. století pohřbívány uvnitř a kolem kostela Barfüsser. U nalezených ostatků však nebyl žádný náhrobek, podle kterého by mohla být identifikována.

V loňském roce vyšlo najevo, že mumie byla odkryta už jednou, a to v roce 1843. V nově objevených archivech vědci zjistili, že by mumie mohla patřit do dobře zajištěné basilejské rodiny Bischoffových.

V nové studii se tak DNA extrahovalo z palce mumie, a bylo následně porovnáno s DNA žijících potomků z Bischoffovské linie. Nalezená shoda byla 99,8 procenta. Po tomto zjištění si byli vědci a historici už jistí – ostatky patří Anně Catharině Bischoffové, narozené v roce 1719. Vztah k rodině britského ministra zahraničí byl potvrzen díky záznamům narození, úmrtí a svateb.

Žena měla sedm dětí, z nichž pouze dvě se dožily dospělého věku.

Dcera Anny Cathariny Bischoffové, křestním jménem rovněž Anna, se provdala za Christiana Huberta Barona Pfeffela von Kriegelsteina. A o několik generací Von Pfeffelovských později se rodina dostala až k otci Borise Johnsona, Stanleymu.

Vědci se domnívají, že Bischoffová s manželem žili většinu svého dospělého života ve Štrasburku. Tam se také zřejmě nakazila syfilem při kontaktu s pacienty se sexuálně přenosnými nemocemi.

Poté, co Annin muž zemřel, se žena přestěhovala zpět do Basileje, kde zřejmě podstupovala léčbu rtutí. Ta nakonec účinkovala opačně a vědci odhadují, že byla příčinou její smrti. Zároveň ale zakonzervovala Annino tělo, díky čemuž mohou dnešní vědci zjistit, kdo vlastně byla a kdo jsou její potomci.

Švýcarská televize se chystá vysílat vědecký program Einstein o zjišťování identity záhadné mumie.

Samotný Boris Johnson se k tomuto objevu podle médií prý teprve vyjádří.