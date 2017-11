V New Yorku budou dražit poslední da Vinciho dílo. Cena se vyšplhá na miliardy

/VIDEO/ Jedno z posledních pláten umělce Leonarda da Vinciho se ve středu večer vydraží v New Yorku. Obraz Ježíše Krista pojmenovaný Spasitel světa je považován za největší umělecký objev století. Aukční síň Christie´s, ve které se vše odehraje, předpokládá, že se prodá za sto milionů dolarů, v přepočtu tedy více než dvě miliardy korun. Informoval o tom server Washington Post.

Historici umění se domnívají, že dílo je jedním z méně než 20 pláten, která umělec dokončil. Do dnešní doby se podle expertů dochovalo jen 15 nebo 16 pláten, z nichž pouze Salvator Mundi (Spasitel světa) je v soukromém vlastnictví.

Jeho majitelem byl dosud ruský miliardář Dmitrij Rybolovlev, který jej podle serveru Washington post koupil v roce 2013 za 127,5 milionu dolarů.

Plátno Salvator mundi zobrazuje Krista v modrém oděvu, jak žehná pravicí s překříženými prsty a v levé ruce drží křišťálovou kouli. Da Vinci ho namaloval kolem roku 1500. Po dlouhá léta byl však považován za ztracený.

Poprvé byl jako dílo uveden na soupisu sbírky z majetku Karla I. Stuarta, sestaveném po králově popravě v roce 1649. Dílo ale počátkem 18. století zmizelo.

Objevilo se až v roce 1900 jako obraz Leonardova následovníka Bernardina Luiniho s četnými přemalbami.

V roce 1958 byl pak obraz v jedné aukci prodán jen za 45 liber. Tehdy však byla původní malba překrytá novější vrstvou barvy.

Znovu se obraz objevil na jedné malé aukci ve Spojených státech v roce 2005. Tehdy se však prodal jako kopie, právě kvůli vrstvám barvy.

"Byla to velmi zajímavá malba, ale nebylo to něco, na co jsem se podíval a pomyslel jsem si:" Bože, to musí být Leonardo," řekl televizi CNN sběratel umění a expert na Leonarda da Vinciho Robert Simon, který tehdy obraz koupil.

"Celá myšlenka, že by to mohl být originál, byla skoro nemožná; jako sen," dodal. Poté však začal s restaurováním a odstraňováním nánosů barvy.

„V ten moment se začalo uvažovat o tom, že by to skutečně mohl být originál, o kterém se myslelo, že je dávno zničený,“ říká odborník na díla starých mistrů Alan Wintermute, expert aukční síně Christies, který odhaduje, že by se plátno mohlo prodat za zhruba 100 milionů dolarů (tedy více než 2 miliardy korun).

Na londýnské výstavě v roce 2011 pak bylo dílo identifikováno jako dlouho ztracený originál Leonarda da Vinciho.

„Všechna Leonardova díla jsou výjimečná, protože Leonardo vytvořil poměrně málo obrazů, a tohle jede z mála dokončených a dobře provedených. Významné na tom je, že je tam znázorněn Kristus takzvaně 'ánfas'. Je to obraz, který měl velký vliv na umění a umělce v 16. století,“ vysvětlil v Radiožurnálu historik umění Martin Zlatohlávek.

„Pro někoho, kdo se dražbami zabývá profesionálně, je to svatý grál,“ řekl novinářům při prezentaci obrazu Loic Gouzer z Christie’s.

Aukce Christie’s v Rockefellerově centru začne ve čtvrtek v sedm hodin místního času, tedy v jednu hodinu ráno SELČ.