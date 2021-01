OBRAZEM: Agrese, zbraně, vyděšení politici. Děsivé záběry z Kapitolu šokují svět

Ve Washingtonu demonstranti překonali zátarasy a po potyčkách s policisty a ochrannou službou se jim podařilo dostat do budovy Kapitolu během jednání Kongresu. Na záběrech je vidět, že někteří se volně prochází po budově. Jiní vtrhli rovnou do jednacího sálu a zabrali předsednické křeslo či pózovali se sochami. Podívejte se do galerie na šokující událost, po které zůstali čtyři mrtví lidé a desítky zatčených.

Ochranka míří na zabarikádované dveře jednacího sálu v Kapitolu, kam se snaží dostat demonstranti. | Foto: ČTK/AP/J. Scott Applewhite

Autor: Redakce