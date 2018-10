Obvinění z vraždy Kuciaka si po medializaci případu řekli o vyšší obnos

V kauze vraždy slovenského novináře Jána Kuciaka vyplouvají na povrch další podrobnosti. Dva z obviněných si po medializaci činu řekli za provedení akce více peněz, než měli původně slíbeno. Informaci zveřejnil server Aktuality.sk.

Podle slovenského webu Tomáš Szabó a Miroslav Marček skutečně vyšší obnos za vraždu dostali. Prvně jmenovaný měl podle vyšetřovatelů Kuciaka a jeho přítelkyni zastřelit, druhý jmenovaný měl Szabóa na místo dovést. O jakou částku se jednalo, Aktuality.sk neuvedly.

Prokuratura na začátku října poprvé uvedla, za jaký obnos byla vražda vykonána. "Objednávka byla za sumu 50 tisíc eur v hotovosti (téměř 1,3 milionu korun) a dalších 20 tisíc eur (514 tisíc korun) za odpuštění dluhů. Celkově tedy objednavatel zaplatil minimálně 70 tisíc eur (v přepočtu 1,8 milionu) za vykonání vraždy," uvedl představitel speciální prokuratury, který neprozradil své jméno.

Peníze v ubrousku

Server Aktuálně.sk přinesl i další informace o okolnostech dvojnásobné vraždy a toho, co jí předcházelo a po ní následovalo. Čerpal přitom z usnesení o vzetí čtveřice obviněných do vazby, které si vyžádal na základě infozákona od Specializovaného trestního soudu. To je sice anonymizované, ale jsou z něj zřejmé úlohy jednotlivých aktérů.

Alena Zsuzsová, která měla vraždu objednat, měla podle spisu už při první schůzce s údajným zprostředkovatelem vraždy podnikatelem Zoltánem Andruskem připravené video, Kuciakovu fotografii, adresu a seznam míst kdy a kudy se pohyboval. Andruskó měl následně dokumenty následně předat vrahovi.

Vykonavatelé vražd si byli nejméně sedmkrát obhlédnout místo činu ve Velké Mači. Poprvé se byli na dům Jána Kuciaka podívat 5. února a naposledy 19. února, dva dny před vraždou. Tomáš Szabó po střelbě vyšel z domu a pěšky prošel kolem několika domů směrem k fotbalovému hřišti, kde ho nabral Marček a spolu pak odjeli do Komárna k Andruskovi.

Ten informoval Zsuzsovovou o vraždě o den později a atmosféra byla mezi nimi bouřlivá. „Obviněný se setkal s obviněnou v jejím domě a oznámil jí tuto skutečnost, přičemž ohledně zavraždění té ženy (Martiny Kušnírové). Byla (Zsuzsová) naštvaná,“ cituje server Aktualne.sk z usnesení.

Peníze za vraždu dostali vykonavatelé v pětiseteurových bankovách zabalené do ubrousku. Když vrah a šofér zjistili, kdo to byl Ján Kuciak, začali chtít od Andruska víc peněz.

Skutečný objednavatel je stále neznámý

Aktualne.sk připomíná, že Kuciak nikdy se Zsuzsovou nepřišel do kontaktu, ani o ní nepřipravoval žádný článek. Jeho poslední článek se týkal napojení italské mafie na Úřad vlády v době působení Roberta Fice. Dlouhodobě se pak věnoval odkrývání kšeftů kontroverzního podnikatele Mariana Kočnera.

„Jeví se proto opodstatněný předpoklad, že obviněná Alena Zsuzsová působila v případě objednávky vraždy Jana Kuciaka pouze jako zprostředkovatel,“ píše se dále v soudním dokumentu.

Podle informací médií mohl být právě Marián Kočner skutečným objednavatelem vraždy Jána Kuciaka. Policie přiznává, že skutečného objednavatele této vraždy zatím nezná nebo jej ještě nedovede usvědčit. „Totožnost původního objednavatele nebyla jednoznačně zjištěna a potvrzena,“ píše se doslova v usnesení.