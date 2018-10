Vrah bulharské novinářky přiznal svou vinu. Nechtěl jsem ji zabít, řekl

Severin Krassimirov, který je obviněný ze znásilnění a brutální vraždy televizní novinářky Viktorije Marinové, přiznal před pátečním slyšením o vazbě svou vinu. Odmítl však, že by jí chtěl zabít. Informovala o tom agentura AP.

Spoutaný a obklopený policisty to řekl novinářům uvnitř soudní síně, kde se účastnil slyšení o uvalení vazby. „Tolik toho lituji. Nemohu uvěřit, že jsem to udělal,“ řekl Krassimirov o vraždě Marinové.

Jednadvacetiletý Krassimirov uvedl, že byl pod vlivem alkoholu a drog, když 6. října potkal ženu, kterou předtím neznal. Uvedl, že jí udeřil do tváře a hodil do křoví, ale nemůže si vzpomenout, co se dělo dále.

Vražda nesouvisela s její prací

Tělo Marinové bylo nalezeno 6. října v Dunaji ve městě Ruse. Vyšetřovatelé uvedli, že byla znásilněna, udeřena do hlavy a udušena. Odmítli přitom spojení vraždu třicetileté novinářky spojovat s její prací. Marinová pracovala pro regionální televizi TVN a opakovaně upozorňovala na korupci a podvody s evropskými dotacemi.

Krassimirov byl ve středu vydán do Bulharska z Německa, kde žije jeho matka. Byl zatčen 9. října v Hamburku na základě evropského zatykače. Okresní soud v Ruse v pátek rozhodl o jeho umístění do vazby až do zahájení procesu, před kterým bude čelit obvinění ze znásilnění a vraždy.