Protikorupční hnutí Obyčejní lidé (OLaNO) slovenského vydavatele Igora Matoviče se dostalo do čela opozičních stran. Ty mají v současnosti převahu nad Směrem Roberta Fica, a tak OLaNO může mít příštího premiéra.

Igor Matovič | Foto: ČTK/Mikula Martin

Výlet do francouzského Cannes možná rozhodne únorové slovenské parlamentní volby a vyřeší tajenku, která z opozičních stran se postaví do čela nové slovenské vlády. Igor Matovič (viz foto) ve společnosti několika straníků se před pár dny v péřových bundách vydal do jedné z luxusních čtvrtí Cannes, kde si pořídil obří vilu bývalý ministr financí ve vládě Směru Roberta Fica Ján Počiatek.