Obyvatelé mexické Tijuany vyrazili do ulic. Protestovali proti migrantům

Starosta Tijuany Juan Manuel Gastelum uvedl, že v následujících týdnech by mohlo dorazit až deset tisíc migrantů z Hondurasu, Guatemaly a Salvadoru a varoval, že město není na zvládnutí takové „laviny“ připraveno. Nouzové přístřešky již nyní praskají ve švech a místní úřady požádaly o pomoc mexickou vládu.

Gastelumova vyjádření si všiml i americký prezident Donald Trump. „Starosta Tijuany v Mexiku právě prohlásil, že ‚město je špatně připraveno, aby tolik migrantů zvládlo a tahle situace může trvat 6 měsíců‘. Stejně tak špatně připravené jsou na tuto invazi i Spojené státy a nechtějí ji přijmout. Migranti v Mexiku páchají zločiny a působí velké problémy. Jděte domů!,“ napsal na svém twitteru.

V tijuanských ulicích byly v neděli cítit silné protiimigrační nálady. „Jsou to vetřelci! Jsou ozbrojení! Vypadněte z naší země,“ křičeli podle agentury Reuters protestující obyvatelé. „Pokud to vláda nezvládne, organizovaný zločin a drogové kartely ano,“ prohlásila obyvatelka America Villová. „Je nám jedno, kdo to udělá, ale někdo za ty lidi musí přijmout zodpovědnost.“

I've translated a clip of the protest in Tijuana against the migrant caravan on the 18th of November. In it, the protestors claimed that Donald Trump was right and that the people in the caravan are invaders. pic.twitter.com/XiwaXJzkn8