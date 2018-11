Původ hurikánů? Oceány pohlcují o 60 procent více tepla, než se vědci domnívali

Světové oceány dokáží absorbovat o 60 procent více tepla, než se vědci doposud domnívali, jsou tak mnohem citlivější k emisím z fosilních paliv. Podle studie publikované v prestižním časopise Nature to může mít vážné důsledky pro globální oteplování. Kvůli vyšším teplotám mořských vod vznikají také častěji bouře a hurikány.

Studie Laure Resplandyové tak zároveň dokazuje, že lidstvo produkuje mnohem více tepla, které přímo uniká do oceánu. Země je tak mnohem citlivější na produkci oxidu uhličitého.

Celkově oceány absorbují 90 procent veškerého tepla v atmosféře, uvádí Národní úřad pro oceán a atmosféru USA.

„Velmi nás to znepokojuje,“ řekla Resplandyová pro BBC. Podle ní bude tak mnohem těžší dodržovat cíle, které stanovuje Pařížská klimatická dohoda. Ta říká, že je potřeba snížit globální oteplování pod dva stupně Celsia, jak tomu bylo před průmyslovou revolucí.

Teplo se vrátí zpět

Teplo se může dostat zpět do atmosféry, bude to ale trvat desítky let. „Teplo přechovávané v oceánu se vrátí, jakmile se atmosféra ochladí omezením skleníkového efektu,“ dodala Resplandyová.

Teplejší oceán podle klimatologů vyvolává častější bouře a hurikány. Vyšší teploty vody také ohrožují některé formy podmořského života, jak k tomu dochází například u Velkého bariérového útesu u břehů Austráli, který je nejdelším korálovým útesem na světě.

Výzkumníci zkoumali období let 1991 až 2016. Zjistili, že oceány každý rok absorbují tolik tepelné energie, kolik je potřeba k výrobě 150násobku produkce veškeré elektrické energie na světě za jeden rok.

Podle jiné studie OSN vydané před několika týdny má lidstvo 10 let na to, aby se vyhnulo environmentální katastrofě. OSN vyzvala všechny vlády světa, aby učinily rychlé a dalekosáhlé změny ve všech vrstvách společnosti, jinak budou přibývat případy extrémního sucha a záplav.