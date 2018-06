Očekával jsem víc, hodnotí expert dohodu Trumpa s Kimem. O fiasko ale nejde

Doktor Mount se specializuje na nukleární problematiku USA, ale také na světovou jadernou politiku. V rozhovoru prohlásil, že v dohodě, jež byla dnes dopoledne uzavřena v Singapuru, není o ověřitelném jaderném odzbrojení ani zmínka.

Dodal také, že poselství dokumentu není tak úderné jako u podobných úmluv v minulosti. „Rozhodně není výraznější, spíše je značně slabší, bavíme-li se i o podobných dohodách ohledně nukleární problematiky, které byly uzavřeny dříve,“ zhodnotil vědec jen chvíli poté, co byly hlavní body dokumentu představeny veřejnosti.

Myslel tím zřejmě ujednání z roku 1992, v němž KLDR souhlasila se zastavením jaderných testů, či z roku 2005, kdy se údajně vzdala všech nukleárních zbraní i programů. "Na některých věcech jsme se domluvili, ale na papíře uvedeny nejsou," konstatoval dnes mimo jiné americký prezident Donald Trump.

