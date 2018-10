Ocenění za evoluci enzymů a proteiny. Komise udělila Nobelovu cenu za chemii

Členové komise uvedli, že se v letošním roce rozhodli ocenit „revoluci založenou na evoluci“ a odměnit tak vědce, kteří „aplikovali principy Darwinovy teorie o vývoji druhů ve zkumavce“. „Letošní laureáti Nobelovy ceny za chemii se inspirovali silou evoluce a stejné principy - genetické zmeny a selekci - použili k vyvinutí proteinů, které řeší problémy lidstva,“ napsala akademie v prohlášení.

Frances Arnoldová získala ocenění za vůbec první řízenou evoluci enzymů, tedy proteinů, které urychlují chemické reakce. Enzymy, které se díky řízené evoluci podařilo vyprodukovat, lze využít v širokém spektru oborů od výroby biopaliv až po léčiva. Arnoldová je teprve osmou ženou v historii, která Nobelovu cenu za oblast chemie získala.

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the #NobelPrize in Chemistry 2018 with one half to Frances H. Arnold and the other half jointly to George P. Smith and Sir Gregory P. Winter. pic.twitter.com/lLGivVLttB