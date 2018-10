Ochrana hranic musí zůstat v rukou států. Frontex ať vypomáhá, shodla se V4

Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) by měla plnit pouze podpůrnou roli v ochraně vnějších hranic Evropské unie. Během úterní společné schůzky zemí visegrádské čtyřky (V4), která se konala v Bratislavě, se na tom shodli ministři vnitra nebo jejich zástupci ze Slovenska, Česka, Maďarska a Polska.

„Úloha Frontexu spočívá v ochraně, nebo pomoci s efektivní ochranou, vnějších hranic Evropské unie. Má tak plnit pouze podpůrné funkce pro jednotlivé členské státy, nikoli nahrazovat tyto země při ochraně vlastních hranic,“ citoval deník Sme slovenskou ministryni vnitra Denisu Sakovou.

Země V4 zároveň vyjádřily nesouhlas s plánovaným zvýšením pracovníků Frontexu z 1500 na deset tisíc. Tento krok kritizoval například maďarský ministr vnitra Sándor Pintér. „Navržený počet je za běžné situace příliš vysoký. Zastávám ale názor, že v případě kalamitní situace by horní hranice počtu zaměstnanců Frontexu neměla být stanovena,“ prohlásil.

Vyslání Frontexu do zemí mimo EU

Pintér se také vyslovil pro to, aby Frontex mohl působit i v zemích mimo Evropskou unii, a to na základě pozvání jednotlivých států. „Nežádoucí osoby musíme zastavit co nejdále před hranicemi Schengenu,“ vysvětlil. Podle Sakové by zmiňované zvýšení počtu pracovníků Frontexu znamenalo „značný odliv“ odborníků z členských států EU.

Pochybnosti o účelnosti zvýšení počtu pracovníků a rozpočtu Frontexu již dříve opakovaně vyjádřil i český premiér Andrej Babiš.

Druhým tématem, kterým se ministři během úterní schůzky zabývali, byla koordinace vyslání příslušníků policejních sil do zemí západního Balkánu. Podle Sakové se všichni shodli na tom, že poskytování této pomoci je v první řadě nutné vykomunikovat s dotčenými zeměmi.