Ochrana před migranty. Na mexických hranicích roste stametrový plot z drátu

Američtí vojáci budují v Texasu na hranicích s Mexikem několikasetmetrový plot z ostnatého drátu, upozornila televizní stanice Fox News. Podle pohraniční stráže se jedná o nezbytné přípravy na příchod přibližně 12 tisíc migrantů. Ti do USA směřují ze zemí Latinské Ameriky v rámci čtyř karavan.

Ze snímků, které zveřejnilo americké letectvo, je jasně patrné, že vojáci již vybudovali plot u hraničního přechodu u města Hidalgo, jež se nachází na jihu Texasu. Bariéra, jíž tvoří ostnatý drát, byla natažena na břehu hraniční řeky Rio Grande pod mostem, který spojuje Mexiko s Texasem.

#USTroops are building fences of barb wire along the egress and in the Hidalgo Port of Entry bridge at the Texas/Mexico’s Border. And they are packing! The #caravan has criminals who have killed one border patrol officer—with rocks. Trump to deploy up to 15k to protect America! pic.twitter.com/LIOShSk9HB