Ochrana před šílenými střelci: V Oklahomě instalují do tříd neprůstřelné kryty

Jak ochránit žáky před pomatenými střelci? Takovou otázku si po minulém incidentu na Floridě kladlo mnoho lidí, včetně prezidenta Donalda Trumpa. Ředitel základní školy v Oklahomě se však odhodlal k ráznému kroku. Do svých učeben postupně instaluje neprůstřelné kryty. Podle něj je to jediná možnost, jak žáky ochránit. Informoval o tom server Sky News.

Kryt, který byl původně vyroben jako ochrana před tornádem, prý pojme až 35 žáků a dva učitele. Sám ředitel pak kryt osobně vyzkoušel. Vlezl dovnitř a poté nechal na kryt několikrát vystřelit.

"Když víte, že se máte v případě nebezpečí kam ukrýt a zachránit studenty, je to velmi uvolňující," řekl místní televizi ředitel Terry Shaw.

Oklahoma primary school installs bulletproof shelters inside classrooms https://t.co/pArZZ1WGaB — Gill (@hibabes01) 28. února 2018

"Dobrovolně jsem úkryt vyzkoušel. Svědomí by mi nedalo, kdybych nechal do své budovy nainstalovat něco, čemu nevěřím,“ uvedl. "Zní to neskutečně, ale uvnitř jsem se cítil velmi pohodlně a bezpečně." dodal.

V základní škole Healdtonu tak již bylo instalováno sedm těchto úkrytů, dvě větší pak byly umístěny do budovy střední školy.

Společnost Shelter-In-Place, která jednotky vyrábí, je bude brzy instalovat do mnoha dalších škol. Na svých internetových stránkách také inzeruje, že kryty jako schopné vydržet tornádo o síle větru přes 320 kilometrů v hodině, stejně jako silné hurikány i zemětřesení. Jsou tedy také odolné vůči bombovým či jiným útokům.

Podle výrobce mohou být bunkry běžně využívány i jako čítárna pro někoho, kdo hledá klidné místo. Jsou vybaveny vlastním osvětlením a polstrovanými lavičkami.