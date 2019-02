Druhé nejrušnější letiště v Británii muselo před Vánoci na 36 hodin uzavřít přistávací dráhu poté, co se v její blízkosti několikrát objevil létající dron. V důsledku výluky byla zrušena tisícovka letů, což se dotklo přibližně 140 tisíc cestujících.

Policie hrabství Sussex, kde se letiště nachází, dosud v rámci vyšetřování shromáždila 130 svědeckých výpovědí o incidentu a obešla 1100 domácností. Výpovědi svědků přitom naznačují, že dron byl ovládán někým, kdo velice dobře znal chod letiště, napsal list The Times.

Útočník skrýval dron za budovami, kde na něj nemohla být použita protidronová opatření. „Znal slepá místa, kde nemohl být zasažen,“ řekl novinám nejmenovaný vládní úředník. „Bylo jasné, že to byl někdo s dobrou znalostí Gatwicku, někdo kdo zde pracoval. Hypoteticky by to mohl být nespokojený zaměstnanec,“ dodal.

Neznámý dron se poprvé nad letištěm Gatwick, které leží přibližně 43 kilometrů jižně od Londýna, objevil ve středu 19. prosince. Provoz se však znovu podařilo obnovit teprve v pátek 21. prosince. Krátce poté sussexská policie zadržela britský pár, který měl mít incidenty na svědomí. Už o den později však 47letého muže a 54letou ženu bez obvinění propustila.

Letiště Gatwick nabídlo za jakékoli informace vedoucí k odhalení pachatele či pachatelů skrze britskou dobročinnou organizaci Crimestoppers odměnu 50 tisíc liber (1,4 milionu korun). K žádným dalším zatčením však zatím nedošlo.

Dron se objevil i nad Heathrow

Na začátku ledna pak byl kvůli zprávám o pohybu bezpilotního letounu na hodinu zastaven provoz na londýnském letišti Heathrow, které je nejvytíženějším vzdušným přístavem v Evropě. „Reagujeme na spatření dronu na Heathrow. Zatímco vyšetřujeme, zastavili jsme jako preventivní opatření odlety. Omlouváme se všem cestujícím za jakékoli potíže, které to může způsobit,“ informovalo 8. ledna vedení letiště.

V reakci na poslední incidenty s drony zakoupily podle informací listu The Times letiště Gatwick a Hethrow za několik milionů liber zařízení proti dronům, které má být stejně účinné jako armádní. Podle médií disponuje britská armáda izraelským systémem Dron Dome.

Britská vláda také s účinností od poloviny března rozšiřuje ochranné pásmo kolem letišť na pět kilometrů. Dosud nesměly drony létat méně než kilometr od okraje letiště. Za porušení zákazu hrozí vězení.