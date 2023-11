Ukrajinská armáda vyhnala ruské okupanty z Chersonu na jihu země loni 11. listopadu, ti se ale zakopali hned na východním břehu Dněpru, který město obtéká. Od té doby čelí stálé dělostřelecké palbě, bombardování a raketám. Lidé nyní doufají, že se ukrajinským vojákům podaří dostat Rusy z dostřelu smělými průniky přes řeku.

Chersonu patří mezi ukrajinskými městy zvláštní místo. Leží totiž v očistci mezi svobodou a okupací. Ruská vojska v něm nejsou, ale stojí v dostřelu většiny jejich arzenálu, popsal situaci města americký list New York Times (NYT).

Mrazivého prolínání dvou světů si všimli i reportéři listu Washington Post (WP). Popsali, co viděli v ulici Nebeské setniny, pojmenované po obětech palby do demonstrantů při kyjevském Majdanu v roce 2014. „Na jedné straně stojí lidé trpělivě na autobus a tátové vedou děti za ruku cestou domů. Na basketbalovém hřišti hrají muži fotbal. Druhou stranu lemuje zkáza z nedávných útoků: rozstřílené obytné domy a kavárna. Uprostřed dlažby zeje menší kráter po letecké bombě. V boku loutkového divadla vězí střepiny. Střed kruhového objezdu poničil před týdnem dron,“ vylíčili reportéři.

Takhle lidé v Chersonu slavili osvobození města od ruských okupantů:

Dodali, že ve městě fungují supermarkety i restaurace. „Věřte mi, ani zdaleka to tu není normální. Situace je velmi napjatá. Ve městě zůstává asi 73 tisíc obyvatel, asi dvacet procent předválečného počtu. A to, co tu Rusové dělají, je prostě a jednoduše teror, nic jiného,“ řekl reportérům chersonský guvernér Oleksandr Prokudin.

Jen hlupák nemá strach

Určitou naději lidé v Chersonu vkládají do smělé operace ukrajinské armády v okolí města. Menším jednotkám se podařilo zachytit na východním břehu a postupně se snaží předpolí rozšířit. Je to ale velmi těžký boj.

Ukrajinci zasáhli ruský tábor americkým raketometem HIMARS:

„Jenom hlupák nemá strach. Nejnebezpečnější je vyplout a pak zase vystoupit na břeh. Jakmile začneme, hned po nás střílí, každá loďka je vojenský cíl,“ popsal pro WP Maksim, sedmačtyřicetiletý velitel tankové roty, který často vede skupiny vojáků přes řeku. „Čím dřív ukrajinské jednotky zatlačí Rusy dál od řeky, tím dřív budeme bez dělostřeleckých úderů,“ řekl pro NYT ukrajinský veterán sovětské války v Afghánistánu Vasyl Pererva.

Lidé, kteří přečkali osm měsíců ruské okupace po loňském začátku války na Ukrajině, musí prozatím žít mezi strachem a odhodláním. „Ostřelují nás každou noc. Jistěže máme strach, hlavně když jste s dětmi a nevíte, kam utéct, co vzít s sebou, protože nevíte, odkud bomby letí,“ řekla pro WP zdravotní sestra Hanna Romanjuková, která pracuje v rehabilitačním středisku pro děti s postižením. Ačkoliv dostalo nedávno přímý zásah, zaměstnanci udělali nejnutnější opravy a středisko funguje dál.

Rusové ho zajali a sedmdesát dní věznili a mučili. Vasyl Vyrozub se s hrozivými zážitky z války na Ukrajině svěřil Deníku:

„Lidé jsou velmi sjednocení. Po každém ostřelování se všechno rychle uklidí a opraví. Lidi, kteří mají Cherson v duši, kterým se stýská po starém Chersonu, se rozhodli zůstat. Je to naše město a my si ho znovu vybudujeme,“ řekla její kolegyně Irina Lytvyněnková.