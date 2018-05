Od úřednické vlády směřuje Itálie k předčasným volbám

Politická krize v Itálii se prohlubuje. V neděli vetoval prezident Sergio Mattarella návrh podoby nového italského kabinetu, který mu předložila vítězná koalice stran Liga a Hnutí pěti hvězd (M5S). Mattarella nesouhlasil se jmenováním euroskeptika Paola Savony na post ministra financí.

Premiéru Giuseppe Contemu to sdělil už na páteční neformální schůzce. Conte se následně vzdal čerstvě nabyté funkce předsedy vlády, padají slova o prezidentově velezradě. Předseda protestního M5S Luigi Di Maio řekl, že by Mattarella měl být sesazen.

Vláda bez důvěry

Prezident uvedl jako hlavní důvod toho, proč si Savonu nepřeje, jeho odmítavý postoj ke společné evropské měně. Jasně také deklaroval, že nepustí do vlády nikoho, kdo podporuje odchod Itálie z eurozóny. Zkušený matador bankovnictví Paolo Savona (81) považuje vstup do eurozóny za „historickou chybu“ a o euru mluví jako o „německém nebezpečí“.

Včera prezident potvrdil předpovědi médií a dal zelenou úřednické vládě, jejímž sestavením pověřil bývalého činitele Mezinárodního měnového fondu a italské centrální banky Carla Cottarelliho (64).

Většina poslanců už dala najevo, že úřednickou vládu nepodpoří. Předpokládá se, že Cottarelli pouze dovede zemi k předčasným volbám, jež by se mohly konat v září nebo v říjnu.

To vidí jako nejlepší řešení i předseda euroskeptické a protiimigrační Ligy Matteo Salvini, který o víkendu oznámil: „Nenecháme se vydírat. Máme demokracii, takže jediné, co zbývá, je vrátit slovo italskému lidu.“ Pokud by se předčasné volby nekonaly, vyhrožuje Salvini masovými protesty.