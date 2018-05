Odhalení monstra z hlubin? Do jezera Loch Ness míří vědci, budou zkoumat DNA

/VIDEO/ Příšera, která se údajně skrývá v hlubinách jezera Loch Ness ve Skotsku, nedává mnohým spát již stovky let. Za tu dobu se sešlo nespočet více či méně pravděpodobných teorií. Tomu se teď však rozhodl udělat přítrž tým vědců z Nového Zélandu. Bude totiž zkoumat vzorky vody a pomocí testů DNA zjišťovat, jaké druhy se v jezeře vůbec vyskytují. Zjištěné nálezy budou prezentovat příští rok v lednu.

A co si od nového výzkumu vědci slibují? Pokud se totiž legendární tvor skutečně v hlubinách jezera nachází, zanechává po sobě drobné fragmenty DNA kůže, šupin, peří, srsti, fekálií nebo moči. Vědci tak konečně zjistí, jací tvorové a organismy se v jezeře nacházejí. Legendární „Nessie“, jak se lochnesské příšeře přezdívá, se tak pravděpodobně již neschová.

„Pojedeme k jezeru, odebereme vzorek vody, přefiltrujeme ho, extrahujeme organický materiál v něm a z toho poté extrahujeme DNA. Sekvence nalezených genetických kódů pak srovnáme se záznamy databází z celého světa,” popisuje plánovaný postup profesor Neil Gemmell z Univerzity v Otagu na Novém Zélandu.

Během posledních staletí se o tomto bájném tvorovi hovořilo různě. Podle některých se jedná o pravěkého plesiosaura, vodního plaze, který nějakým způsobem přežil vyhynutí dinosaurů. Jiní mluví například o obřím sumci. Mnoho lidí však existenci tohoto tvora zpochybňuje s tím, že údajná zjevení jsou jen klamy a dají se vysvětlit jako např. plovoucí kmeny stromů.

Sám profesor Gemmel zcela upřímně přiznává, že na existenci tvora nevěří ani on. „Jdu do toho s tím, že tam velmi pravděpodobně žádná příšera nebude, ale chci to opravdu prověřit. Čím jsem si však jistý je, že získáme zajímavý přehled zdejší biologické rozmanitosti,“ uvádí Gemmell s tím, že skutečným odhalením může být třeba počet invazivních druhů. Zároveň však teorii o legendární příšeře zcela nezavrhuje.

„Stále je možné, že zde mohl v blízké minulosti žít pravěký tvor, ale pokud bychom nějaké pozůstatky jeho DNA našli, bylo by to opravdu velmi překvapivé," tvrdí. Nutno dodat, že jezero je 34 kilometrů dlouhé a 1,5 kilometru široké. Dosahuje hloubky až 305 metrů, tudíž je značně problematické tak velkou plochu opravdu pečlivě prohledat. Předchozím hledacím týmům tak mohlo opravdu něco uniknout.

A i když žádné stopy DNA nenajde, zastánce její existence to stejně podle Gemmella stejně nepřesvědčí. Ti už totiž mají své vlastní teorie: lochneska podle nich například proplavala podzemními jeskyněmi až do moře. Jiní jsou přesvědčeni, že je mimozemského původu a žádné stopy DNA tak nezanechává.

První záznamy o nestvůře z jezera Loch Ness se objevily už v 6. století. První zmínku připisují svatému Kolumbovi, který měl svého času „vodní příšeru” zahnat do hlubin řeky Ness.

Další zmínka se pak objevila v roce 1933, kdy jeli dva manželé v autě po silnici do skotského Invernessu. Žena prý náhle vykřikla: „Zastav! To zvíře!" zvolala.„Bylo to černé, mokré a tekla z toho voda. Plavalo to v kruhu dokola a dolů," popsala později, co v jezeře viděla.

Událost, o které v květnu téhož roku informovaly lokální noviny, je považována za první moderní pozorování místní legendy – lochnesské příšery. Od té doby byla za 80 let „příšera" zpozorována více než tisíckrát, napsal server BBC. I během 19. století zde došlo k několika údajným pozorováním podivného tvora.

Ale až zpráva o zážitku těchto manželů doslova otevřela stavidla. Ten rok se okolo jezera tvořily dokonce dopravní zácpy – tolik lidí chtělo „netvora" spatřit na vlastní oči.

Pozornost pak vzbudil dodnes dosud nejznámější obrázek známý jako „Surgeon’s Photo” z roku 1934. Ukazuje hlavu nestvůry na dlouhém krku vynořujícím se z vody. Až po šedesáti letech vyšlo najevo, že šlo o podvod a jedná se o hračku.

Po pátrání po vodní nestvůře se za poslední desítky let zapojilo nespočet vědců i laických nadšenců. Nejnákladnější výzkum uskutečnila televize BBC v letech 2002 až 2003. K monitoringu jezera použila sonarové paprsky a satelitní sledování. Žádný z přístrojů ale nepřinesl žádný stěžejní důkaz.

Poslední pokus se uskutečnil před dvěma lety. Tehdy byl zapojen mořský dron, který skutečně objevil nestvůru, ale zcela odlišnou. Objevil totiž repliku z filmu Soukromý život Sherlocka Holmese, která se zde potopila již před téměř 50 lety.

Nadšencům však nic nebrání v tom, aby na internet publikovali jeden záběr lochneské příšery za druhým. I dnes nalezneme plno záběrů, o nichž se hovoří, že zachycují některou z částí těla legendárního monstra. Nic z toho však nebylo potvrzeno. Že by to tak mělo přijít nyní?

"Svět čekal více než tisíc let na odpověď. Tomu je však konec," stojí na webové stránce projektu doktora Gemmella. Do přelomového odhalení nám už tak zbývá pouhých pár měsíců.