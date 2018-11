Odlehlá jeskyně na Borneu přepsala historii. Skrývala nejstarší malbu zvířete

/VIDEO/ Čtyřicet tisíc let stará jeskynní malba divokého tura, kterou objevili archeologové v odlehlé jeskyni na indonéském ostrově Borneo, se stala nejstarší známou lidskou kresbou zvířete. Historii figurální malby posunula o téměř pět tisíc let dále do minulosti.

Kresby zvířat mohou být podle vědců vstupní branou k poznání dalších aspektů života našich pravěkých předků, včetně lovu a tance. „Na počátku lidé začali zpodobňovat velká zvířata a teprve později se naučili zobrazovat lidský svět," řekl spoluautor studie Maxime Aubert, archeolog a geochemik na australské Griffithově univerzitě. Starobylé kresby pokrývají stěny osamělých vápencových jeskyní v drsných a odlehlých horách provincie Východní Kalimantan na indonéském Borneu. Archeologové o nich sice věděli už od roku 1994, ale až dosud netušili, kdy byly vytvořeny, řekl Aubert, který na výzkumu spolupracoval s indonéským Národním výzkumným střediskem pro archeologii (ARKENAS) a Bandungským technologickým institutem (ITB). Výzkumníci shromáždili vzorky uhličitanu vápenatého z jeskyní a dokázali je datovat na základě rozpadu uranu. „Když dešťová voda prochází vápencem, rozpouští malé množství uranu," vysvětlil Aubert serveru Live Science. Radioaktivní uran se rozpadá na prvek thorium. Studiem poměru uranu a thoria ve vápenci, který pokryl jeskyní malby, mohli vědci určit, kdy byly vytvořeny. Nejstarší figurální kresba, tajemné zvíře, které se podobá divokému skotu, byla stará minimálně 40 tisíc let. Dosavadní nejstarší malba zvíře pochází z jiného indonéského ostrova Sulawesi. Byla vytvořena před 35 400 lety a zachycuje babirusu, což je místní druh divokého prasete. Tři fáze pravěkého umění Výsledky ukázaly, že jeskynní malby ve Východním Kalimantanu vznikly během tří odlišných období. První fáze je datována do období před 52 až 40 tisíci lety. V tuto dobu zdejší obyvatelé vytvářeli obrysy rukou, ale spadá sem i kresba divokého tura vyvedená oranžovým okrem. Klíčová změna se projevila před 20 tisíci lety v době vrcholu poslední doby ledové, kdy se objevil nový styl jeskynního umění, zaměřený na lidský svět. Umělci v tomto období preferovali tmavě fialovou barvu. Vytvářeli obrysy rukou, abstraktní znaky a lidské postavy se složitými hlavičkami, které se zabývaly různými činnostmi, jako je lov nebo rituální tanec. "Nevíme, jestli tyto různé typy jeskynního umění pochází od dvou různých skupin lidí nebo jestli reprezentují vývoj konkrétní kultury," uvedl Aubert. „V těchto jeskyních plánujeme archeologické vykopávky, abychom získali další informace o neznámých umělcích," dodal. Závěrečná fáze jeskynní tvorby zahrnuje lidské postavy, lodě a geometrické tvary, které byly většinou nakresleny černým pigmentem. Tento druh maleb se objevuje i jinde v Indonésii a může pocházet od asijských neolitických zemědělců, kteří se do regionu přistěhovali před přibližně čtyřmi tisíci lety. Během poslední doby ledové bylo Borneo spojeno s asijskou pevninou a nacházelo se na nejvzdálenějším konci Eurasie. „Dnes se zdá, že dvě oblasti raného jeskynního umění vznikly v obdobném čase v odlehlých koutech paleolitické Eurasie - jedna v Evropě a jedna v Indonésii," řekl Adam Brumm, spoluautor studie a profesor archeologie na Griffithově univerzitě.

Autor: Pavel Škopek