Odpůrci dohody tlačí na Mayovou. Davis: Ještě je čas jednat

Plán britské premiérky Theresy Mayové na dohodu s Evropskou unií čelí ve Velké Británii stále silnější kritice. Odpůrci návrhu v čele s bývalým ministrem pro brexit Davidem Davisem v neděli otevřeně vyzvali ostatní členy vlády, aby premiérku donutili změnit postoj.

Zatímco do odchodu Velké Británie z EU zbývá již méně než šest měsíců, bývalý ministr Davis premiérku Mayovou vyzval, aby se své varianty brexitu vzdala. „Unie ho odmítla, veřejnosti se nelíbí a parlament pro něj nebude hlasovat,“ uvedl ve svém prohlášení pro deník The Times.

„Je čas, aby premiérka začala nová jednání a přišla s jiným návrhem. Pořád na to máme dost času, ale ten se nenávratně krátí,“ uvedl Davis, který zároveň odsoudil myšlenku, podle které by Británie měla zůstat členem celní unie, dokud nebude vyřešena otázka irské hranice. „Ve výsledku by to výrazně ztížilo jakoukoli další dohodu, která by byla přijatelná pro všechny strany.“

David Davis is right. Sensible Cabinet minsters need to change Number 10’s doomed course now, to a positive, but firm, free trade approach. https://t.co/C3X6YPXRfR — Marcus Fysh MP (@MarcusFysh) October 14, 2018

Davis, který se svého postu vzdal letos v červenci, již v minulosti vládu kritizoval za to, že „přistoupila na rétoriku Evropské unie v souvislosti s řešením problematiky severoirské hranice“ a vyzval ministry, aby využili svůj vliv a přesvědčili Mayovou, že její stanovisko není v zájmu Velké Británie.

Mayová nechce ustoupit

Theresa Mayová však na nedávném sjezdu členů Konzervativní strany dala jasně najevo, že nehodlá ustoupit a svůj plán považuje za jediné řešení. Stranické kolegy vyzvala, aby se sjednotili a podpořili jakoukoli dohodu, kterou se vládě podaří dojednat.

S blížícím se termínem brexitu však tlak na Mayovou sílí. Ačkoli se zdá, že Londýn a Brusel se přibližují společné dohodě ohledně vystoupení Velké Británie z EU i následného přechodného období, pohled na řešení situace na hranici mezi Irskem a Severním Irskem i nadále zůstává hlavní překážkou.