Hollywood není v reakcích na důležité světové události pozadu. Bez debat k nim patří i nedávná rezignace Joe Bidena na kandidaturu v prezidentských volbách. Současný vůdce USA v boji o svoje křeslo podpořil viceprezidentku Kamalu Harrisovou. Většina hollywoodské smetánky poděkovala prezidentovi za úspěšné čtyřleté období a stejně jako on podpořila bývalou kalifornskou prokurátorku.

První se k situaci ve Spojených státech vyjádřila americká zpěvačka a politická aktivistka Barbra Streisandová. „Joe Biden se zapíše do historie jako člověk, který během svého čtyřletého funkčního období dosáhl významných úspěchů. Měli bychom být vděční za jeho podporu naší demokracie,“ citovala agentura Associated Press stoupenkyni demokratů.

Celebrity děkují Bidenovi

Současného prezidenta pochválil i herec známý svou rolí v sitcomu All in the Family Rob Reiner. „Joe Biden je muž nejvyššího charakteru. Neúnavně a efektivně slouží USA více než 50 let. Ukázal, v čem spočívá skutečné vůdcovství. Nezištně a s hlubokou úctou k naší ústavě a právnímu státu,“ napsal v příspěvku na sociální síti X, ve kterém si také rýpl do Donalda Trumpa.

Podobně se vyjádřil i herec z Hvězdných válek Mark Hamill, jenž za službu zemi Bidenovi poděkoval. „Po čtyřech letech lží, zločinu, skandálů a chaosu navrátil úřadu čestnost, důstojnost a integritu. Nyní je naší povinností jako vlasteneckých Američanů zvolit demokrata, který bude ctít a pokračovat ve vašem odkazu,“ řekl. Podobně zareagovali i držitel Oscara Robert De Niro nebo slavný zpěvák oceněný Grammy John Legend.

close info Zdroj: ČTK/APInvision zoom_in Mark Hamill

Nadšení z obhájkyně práv žen

Modelka Christie Brinkleyová nadšeně podpořila Kamalu Harrisovou a dodala, že se jedná o vzrušující den pro ženy. Ze ženské kandidátky má radost i herečka a autorka dětských knih Jamie Lee Curtisová. „Harrisová je nelítostnou obhájkyní práv žen a lidí barevné pleti. Její poselství je nadějí pro Ameriku v době jejího velkého národního rozdělení,“ citoval herečku list The Independent.

close info Zdroj: Profimedia zoom_in Jamie Lee Curtisová

O odchodu prezidenta Joe Bidena z boje o Bílý dům se začalo mezi celebritami mluvit už před několika týdny, později se k nim přidali i sponzoři a politici. Oblíbená americká zpěvačka Cher, známá pro skladby Believe nebo If I Could Turn Back Time, o něm v minulosti vyjádřila mírné pochybnosti. „Nevěřím, že by demokraté vyhráli s Bidenem. Už je čas předat štafetu,“ vyjádřila se.

Nového kandidáta by si přál i známý hollywoodský herec George Clooney. Dlouholetý významný sponzor Demokratické strany prezidenta před několika týdny vyzval, aby z kampaně odstoupil. Souboj s časem podle něj nevyhraje. Vyjádřil se tak v komentáři pro list The New York Times, kde napsal, že i když má amerického státníka rád, je nutné si přiznat, že s ním by demokraté prezidentské volby prohráli. Kromě toho politiky vyzval, aby nového kandidáta vybrali příští měsíc na svém sjezdu.

Ještě před dvěma týdny přitom Joe Biden demokratickým zákonodárcům sdělil, že svou kampaň jen tak neukončí a je připraven v boji o prezidentský post vytrvat a nakonec porazit Donalda Trumpa.