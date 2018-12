Dokumenty bývalé sovětské tajné policie KGB zveřejněné dnes v Lotyšsku tvrdí, že k agentům a tajným spolupracovníkům obávaného bezpečnostního orgánu komunistického Sovětského svazu patřil mimo jiné bývalý lotyšský premiér, současný předseda nejvyššího soudu a také již zemřelý kardinál. Informovala o tom agentura AFP.

Bývalý lotyšský premiér Ivars Godmanis byl agentem sovětské KGB. | Foto: Profimedia

Lotyšsko na rozdíl od jiných postsovětských zemí dokázalo po opětovném získání nezávislosti v roce 1991 zabránit zničení archivů republikové pobočky KGB. Lotyšskému národnímu archivu se však terve nyní, po 25 letech legislativních a soudních bojů, podařilo publikovat údajně úplný seznam bývalých spolupracovníků zvláštních služeb Moskvy. Někteří z nich dodnes působí v politice anebo jsou aktivní v podnikatelské sféře.

Mezi bývalé spolupracovníky KGB podle tohoto seznamu patří Ivars Godmanis, který byl dvakrát předsedou lotyšské vlády. Nejprve počátkem devadesátých let a podruhé mezi lety 2007 a 2009. Poté byl poslancem Evropského parlamentu a v současné době je členem správní rady přední lotyšské farmaceutické firmy.

Mezi významnými osobami ve svazcích sovětské KGB jsou i nynější předseda lotyšského nejvyššího soudu Ivars Bickovics, bývalý katolický kardinál Julijans Vaivods, který zemřel v roce 1990, někdejší šéf lotyšské diplomacie Georgs Andrejevs a rovněž rižský metropolita pravoslavné církve Aleksandrs Kudrjashovs.

KGB sahala do všech profesí

Ten byl zverbován ještě v 80. letech, kdy si přivydělával jako barman, a později, již jako vysoce postavený prelát, svěřil správu restituovaných církevních nemovitostí svému někdejšímu řídícímu důstojníkovi, poznamenal server Kompromat.lv s odvoláním na zveřejněné dokumenty. Pravoslavná církev v Lotyšsku je podřízena moskevskému patriarchátu.

"Seznam spolupracovníků ukazuje, že KGB získávala kontakty ve všech profesních sférách a všech věkových skupinách," poznamenal lotyšský politolog Didzis Senbergs na zpravodajském portálu Pietiek.com.

Z archivních dokumentů vyplývá, že mezi lety 1953 až počátkem 90. let naverbovala KGB v Lotyšsku kolem 24 tisíc spolupracovníků a agentů. "Předpokládá se, že nejcennější část archivu (lotyšské KGB) byla na začátku 90. let převezena do Moskvy," poznamenal server Newsru.com.

Další dokumenty KGB budou následovat

Lotyšský národní archiv se ke zveřejnění dokumentů bývalé sovětské tajné policie KGB včetně kartotéky agentů a tajných spolupracovníků odhodlal na základě čtyři roky starého rozhodnutí parlamentu a navzdory varování skeptiků a pracovníků kontrarozvědky.

Úřady v předstihu upozornily, že dokumenty budou v originální podobě, tedy z velké části v ruštině, a navíc psané rukou. Zveřejněny měly být i údaje o osobách, které KGB plánovala zverbovat, jakož i seznam pracovníků lotyšské republikové odbočky sovětské KGB.

V příštím roce chce lotyšská archivní služba publikovat další podobné dokumenty, například osobní složky agentů, s nimiž KGB ukončila spolupráci, nebo jejichž získání pro tajnou spolupráci se nezdařilo. K dispozici mají být i informace o některých tajných operacích.

Zveřejnění svazků vyvolává v Lotyšsku nejednoznačnou reakci. Podle kontrarozvědky SAB budou mít na informacích zájem hlavně nepřátelé Lotyšska a celá akce jen vyvolá nedůvěru v práci tajných služeb.