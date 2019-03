Podle izraelské armády předcházelo útoku na Gazu vypálení dvou raket, z nichž jedna skončila v moři a druhá byla sestřelena. V Tel Avivu se podle deníku The Jerusalem Post kvůli blížícím se střelám poprvé od roku 2014 rozezněly varovné sirény, město však zasaženo nebylo.

Premiér Benjamin Netanjahu svolal krizové zasedání bezpečnostních činitelů a krátce nato vzlétly izraelské vojenské letouny a vrtulníky a zasáhly "teroristické cíle" ve střední a jižní Gaze. Podle místních médií se cílem stalo několik předem evakuovaných budov a námořní základny Hamasu.

Organizace ovládající Gazu v prohlášení uvedla, že útok na Tel Aviv nebyl jejím dílem. Mluvčí izraelské armády sice připustil, že autoři útoku nejsou známi, Hamás je však podle něho odpovědný za to, co se v Pásmu děje.

We hit 100 Hamas military targets in Gaza in response to the rockets they fired at Israeli civilians. Among them:

• Underground rocket manufacturing site

• HQ responsible for orchestrating Hamas terrorism in Judea & Samaria

• Hamas center of unmanned aerial aircraft#StopHamas pic.twitter.com/Iy3DwpNpTU