Odveta za trest? Ruská rozvědka vnikla do olympijských počítačů

Ruská vojenská rozvědka se nabourala do několika set počítačů, které používali organizátoři zimních olympijských her v jihokorejském Pchjongčchangu. S odvoláním na americkou zpravodajskou službu o tom informoval deník The Washington Post. Podle ní byl útok proveden tak, aby to vypadalo jako dílo Severní Koreje.

Operace prý nesla název „Falešná vlajka," uvedly pro Washington Post dva zdroje z americké zpravodajské služby. Úřady v Pchjongčchangu prý přiznaly, že kyberútok se stal 9. února během zahajovacího ceremoniálu. Odmítly však potvrdit, že zda to mohlo být Rusko. Incident se projevil výpadky internetu, vysílaček a nefungujícím oficiálním webem olympijských her. Mnozí účastníci si tak nemohli vytisknout své vstupenky na ceremoniál. Řada míst tak zůstala prázdná. Podle analytiků byl hackerský útok odvetou Mezinárodnímu olympijskému výboru. Ten totiž zakázal ruským oficiálním představitelům účast na hrách a ti ruští sportovci, kteří nefigurovali v dopingových skandálech, mohli na olympiádu přijet, avšak museli vystupovat neutrálně jako „olympijští sportovci z Ruska," nemohli také vystupovat pod ruskou vlajkou a pokud zvítězili, nezazněla ruská hymna. Podle zprávy amerických tajných služeb se ruská vojenská rozvědka GRU dostala do nejméně 300 olympijských počítačů. Úřad ředitele národního zpravodajství informaci však odmítl komentovat. Informace, která ještě nebyla přímo potvrzena, je však v souladu se zprávami analytiků soukromého sektoru. Ti totiž již dříve uváděli, že se Rusko zaměří na olympijské hry v Jižní Koreji. Ruští hackeři tak podle Washington Post navazují na předchozí snahy nabourat se do systémů při olympijských hrách. Podobným způsobem prý zasáhly i letní hry v Riu de Janeiru v roce 2016.

Autor: Andrea Gričová