Bývalý kanadský diplomat Michael Kovrig byl začátkem tohoto týdne zadržen v Číně. Stalo se tak v době, kdy kanadské úřady zatkly finanční ředitelku kanadské pobočky firmy Huawei. Informoval o tom server BBC.

Bývalý diplomat Michael Kovrig | Foto: ČTK/AP/Uncredited

Micheal Kovrig v minulosti pracoval na kanadském ministerstvu zahraničních věcí. V letech 2012 až 2016 pak působil jako diplomat v čínském Pekingu a Hong Kongu. Od února 2017 pracuje jako vrchní poradce pro severovýchodní Asii v nevládní organizaci International Crisis Group (ICG) v Bruselu. Ta se zaměřuje na předcházení konfliktům a jejich řešení v rámci celého světa.

Organizace v úterý ve svém prohlášení uvedla, že pracuje na Kovrigově "rychlém a bezpečném propuštění." Jakékoliv podrobnosti zatím nejsou jasné. Podle BBC není ani známo, zda případ souvisí se zatčením finanční ředitelky Huawei. Událost však zvýšila napětí mezi oběma zeměmi.

Napětí mezi Kanadou a Čínou

Jednačtyřicetiletá Meng Wan-čou (známá jako Sabrina nebo Cathy Mengová) byla totiž zatčena 1. prosince v kanadském Vancouveru, o její vydání usilují Spojené státy. Podle AP je žena rovněž místopředsedkyní správní rady Huawei a dcerou zakladatele firmy Žen Čeng-feje, za jehož budoucí nástupkyni bývá označována.

V USA je obviněna z porušování protiíránských sankcí a obcházení embarga, které Spojené státy vyhlásily na obchod s Íránem. Firma Huawei vydala prohlášení, že si žádného provinění Mengové není vědoma. Pokud však úřady ženě vinu skutečně prokáží, hrozí jí až třicet let vězení.

Proti zadržení Mengové ostře protestovalo čínské velvyslanectví v Kanadě. Úřad současně pohrozil, že pokud země šéfku nepropustí, musí počítat s následky. Ministerstvo zahraničí v Pekingu si rovněž předvolalo kanadského velvyslance v Číně.

Manžel Mengové navrhl kauci 15 milionů kanadských dolarů (v přepočtu téměř 245 milionů korun), která zahrnuje milion kanadských dolarů v hotovosti (v přepočtu zhruba 17 milionů korun) a dvě nemovitosti v Kanadě. Kanadská prokuratura však vyzvala soud, aby žena na kauci propuštěna nebyla. Argumentuje právě obrovskými finančními zdroji, kterými Mengová disponuje, a také motivací uprchnout z Kanady zpět do Číny. Útěkem by se totiž mohla vyhnout vydání do Spojených států.