Odvezli jsme migranty do italského lesa, přiznala Francie. Salvini: Je to urážka

Francouzské úřady přiznaly, že automobil četnictva skutečně minulý týden na italské území převezl dva migranty, které vysadil v lese za hranicemi a odjel zpět do Francie. Podle nich se jednalo o chybu a nedopatření. Italského ministra vnitra Mattea Salviniho ovšem francouzské vysvětlení rozhořčilo.

O případu převezených migrantů informovala většina italských médií, mimo jiné i deník La Repubblica, již dříve. Policisté z horského střediska Claviere, jež se nachází nedaleko francouzských hranic, totiž v pátek zaznamenali, jak z dodávky francouzských četníků vystupuje v zalesněné oblasti na italské straně hranice dvojice mužů, patrně migrantů z Afriky. Vozidlo následně odjelo zpět do Francie.

Celou věc začala vyšetřovat turínská prokuratura, později se do věci vložil i sám ministr vnitra Matteo Salvini, který je zároveň šéfem protiimigrační strany Ligy. Italská vláda zároveň oficiálně požádala Francii o vysvětlení celého incidentu.

Šéfka regionální prefektury Cecile Bigotová-Dekeyzerová přiznala, že četníci migranty za hranicemi vysadili, a uvedla, že jedná o „chybu“, jejíž důvod bude ještě třeba objasnit. Podle ní však četníci oblast dobře neznali.

Bezprecedentní urážka Itálie

Jak ale upozornila agentura ANSA, toto vysvětlení Italy ani zdaleka neuspokojilo. „Když vysadíte migranty v italském lese, nemůžete to nazvat chybou či incidentem. To, co se odehrálo v Claviere, bylo bezprecedentní urážkou Itálie,“ napsal na facebooku Salvini.

„Ptám se, zda mezinárodní organizace nepovažují za nepřijatelné, že někdo nechá lidi na opuštěném místě. Je to ostuda a pan Macron nemůže dělat, jako by se nic nestalo. Žádnou omluvu nepřijmeme,“ uzavřel Salvini.