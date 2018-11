Oheň se v Kalifornii rychle šíří. Úřady evakuovaly letovisko Malibu

Hasičský záchranný sbor okresu Los Angeles County na twitteru uvedl, že se požár z pohoří Santa Monica šíří směrem k oceánu. Podle požárníků představují plameny „bezprostřední nebezpečí“.

Požáry vypukly ve čtvrtek severozápadně od metropole Los Angeles. K šíření ohně přispívají silné větry označované Santa Ana. V západní části okresu Los Angeles County a na východě okresu Ventura County bylo v noci na pátek evakuováno přibližně 75 tisíc domácností.

Plameny řádí i v severní části Kalifornie. Evakuováno bylo například město Paradise ležící zhruba 290 kilometrů severovýchodně od San Francisca. „Byli jsme obklíčeni ohněm, silnici, kterou jsme projížděli, obklopil z obou stran,“ řekl serveru USA Today policista Mark Bass.

Ten nejprve pomohl s evakuací vlastní rodiny, následně se do města vrátil, aby pomohl zachránit nemohoucí obyvatele včetně muže, který se snažil odnést svou ženu upoutanou na lůžko. „Na obou stranách byla ohnivá stěna, jen stěží jsme viděli na cestu před sebou,“ popsal.

Lidé z Paradise měli čas jen k tomu, aby si s sebou vzali nejnutnější potřeby. „Bylo to šílené, protože všichni začali panikařit. Vypukl chaos, nemohla jsem uvěřit tomu, co lidé dělali,“ líčila pro USA Today obyvatelka Sherri Pritchardová.

Úřady v současné době v Kalifornii bojují se třemi samostatnými rozsáhlými požáry. Oheň Camp pustoší oblast severovýchodně od San Francisca. „Většina okolí města Pradise je zničená, tak ničivé ty plameny jsou,“ popsal kapitán hasičů Scott McLean, podle kterého byly zničeny tisíce domů. Kalifornský guvernér Gavin Newsom vyhlásil stav pohotovosti v celém okrese Butte, kde podle USA Today oheň za jednu minutu zachvátí území o velikosti zhruba 60 fotbalových hřišť.

