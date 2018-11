Oheň v Kalifornii zabil již 25 lidí. Další desítky se pohřešují

Americká Kalifornie nadále bojuje s požáry, které jsou podle úřadů nejničivější v historii. Ve městě Paradise a jeho okolí záchranáři v noci na neděli objevili dalších 14 ohořelých lidských ostatků. Dva lidé zemřeli také v jihokalifornském letovisku Malibu. Počet obětí se tak vyšplhal na 25.

Většinu mrtvým má na svědomí požár Camp, který pohltil město Paradise zhruba 145 kilometrů severně od Sacramenta. Podle mluvčího kalifornského úřadu lesnictví a protipožární ochrany Scotta Macleana zatím nejsou jasné okolnosti úmrtí a spálená těla bude těžké identifikovat. Úřady stále pohřešují 35 lidí. Není však jasné, zda někteří z nich nejsou mezi nalezenými těly.

V severokalifornském městě lehlo popelem na 6700 domů a podniků, což je nejvíce v historii Kalifornie. Počet mrtvých, který podle úřadů může i nadále stoupat, dělá z požáru Camp, který se rozrostl již na území o rozloze 405 kilometrů čtverečních, jeden z nejvražednějších. Více obětí si plameny vyžádaly pouze v letech 1933 a 1991.

This is what Whitney and Joe Allen drove through as they evacuated from their home in #Paradise. Their home is gone but they are safe and together. #CampFire is now burning more than 18,000 acres. @ABC10 pic.twitter.com/eLNLN8zHpW — Madison Meyer (@madisonmeyer) November 8, 2018

„Část těl jsme objevili uvnitř nebo v blízkosti spálených automobilů,“ uvedla v tiskovém prohlášení policie. Evakuaci města Paradise komplikoval dopravní kolaps a plameny se šířily takovou rychlostí, že lidé museli z města prchat pěšky.

Malibu hlásí první mrtvé

Požár Woolsey na jihu Kalifornie přes noc zdvojnásobil svou velikost a rozrostl se na 335 kilometrů čtverečních. „Naši požárníci čelí extrémně obtížným podmínkám, které podle svých slov nikdy v životě neviděli,“ uvedl šéf hasičů okresu Los Angeles Daryl Osby.

V přímořském letovisku Malibu plameny zničily nejméně 177 domů a záchranáři v ohořelých troskách objevili nejméně dvě lidská těla. „Není dosud jasné, zda tito lidé zemřeli v plamenech, nebo byla příčina jiná,“ sdělilo reportérům oddělení šerifa okresu Los Angeles.

Úřady nařídily evakuaci všech obyvatel Malibu a části sousedního Calabasas. Domovy musely opustit i některé americké celebrity včetně zpěvačky Lady Gaga nebo televizní hvězdy Kim Kardashianové. Ta na svém twitteru uvedla, že plameny poškodily dům, ve kterém žije se svým manželem, rapperem Kanye Westem.

I heard the flames have hit our property at our home in Hidden Hills but now are more contained and have stopped at the moment. It doesn’t seems like it is getting worse right now, I just pray the winds are in our favor. God is good. I’m just praying everyone is safe ?? — Kim Kardashian West (@KimKardashian) November 9, 2018

Během soboty se plameny nebezpečně přiblížily k soukromé univerzitě Malibu's Pepperdine, kde studuje 7700 studentů. Část z nich zůstává v nouzovém příbytku v budově hlavního campusu. Protipožární jednotky podle agentury Reuters školu ujistily, že univerzitní budovy jsou postaveny tak, aby plamenům odolaly.

Trump viní lesní správu

K řádění živlů na západním pobřeží Spojených států se vyjádřil i americký prezident Donald Trump, podle kterého nese vinu za rozsáhlé škody i lidské životy „hrubě špatné hospodaření lesní správy“.

„Pro tyto masivní, vražedné a drahé lesní požáry v Kalifornii neexistuje jiný důvod, než ubohá lesní správa,“ napsal na svém twitteru. Kalifornským úřadům pohrozil zastavením financování a uvedl, že by stát Kalifornie měl dělat víc pro to, aby z lesů odstranil popadané stromy a další odpad, který přispívá k rozrůstání plamenů.

More than 4,000 are fighting the Camp and Woolsey Fires in California that have burned over 170,000 acres. Our hearts are with those fighting the fires, the 52,000 who have evacuated, and the families of the 11 who have died. The destruction is catastrophic. God Bless them all. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 10, 2018

Kalifornie se však brání. Požáry podle tamních představitelů zavinily klimatické změny a velká část spálených oblastí leží na půdě spravované federálními úřady. „Naše pozornost patří obyvatelům Kalifornie, které oheň zasáhl, záchranářům a hasičům, kteří pracují bez přestávky aby ochránily majetek a životy lidí, ne hloupým a neinformovaným tweetům prezidenta Trumpa,“ řekl mluvčí kalifornského guvernéra Jerryho Browna Evan Westrub.