Nehoda se odehrála zhruba 2 kilometry jižně od města Alachua nedaleko Gainesville. Rozsáhlý požár podle vyjádření úřadů posílil únik velkého množství paliva, kterého bylo přibližně 189 litrů. Oheň dosáhl takové síly, že poškodil části vozovky.

Okolnosti tragédie prozatím zůstávají neznámé. Zasahující pohotovostní jednotky, kterým se podařilo dostat plameny pod kontrolu, reportérům sdělily, že k nehodu vyšetřují jako případ vraždy. Konkrétní důvody však neuvedly.

„Jsou tady rodiny, kterým bude třeba sdělit, že jejich blízcí zahynuli,“ uvedl poručík Patrick Riordan. Není přitom jasné, zda oběti zahynuly již při srážce, nebo až při následném požáru, což by značně zkomplikovalo jejich identifikaci.

Unfortunately, this is a mass casualty crash with fire and an extensive scene. The crash is in the NB lanes. We needed to keep a route for first responders open. We apologize for delays in the commute. This required all hands on deck. The closure is going to be lengthy. https://t.co/hslC4aqHFT