Ohnivé peklo pokračuje. Požáry v Kalifornii mají již 50 obětí

Záchranáři v okolí města Paradise na severu americké Kalifornie objevili ostatky dalších šesti obětí ničivých požárů, které si na celém území státu vyžádaly již 50 lidských životů. Dalších stovky lidí úřady pohřešují. Hasiči předpokládají, že se plameny nepodaří dostat pod kontrolu dříve než na konci listopadu.

V severní části Kalifornie se zasahujícím jednotkám podařilo ovládnout zhruba 30 procent požáru Camp, který zasáhl již více než 505 kilometrů čtverečních. „Jednotkám se podařilo udržet hranice, které mají ohni zabránit v dalším šíření,“ uvedla v prohlášení kalifornská státní hasičská služba.

„Blížíme se k třicetiprocentní hranici. Až budeme mezi 30 a 40 procenty, můžeme hovořit o získávání kontroly. Do konce týdne bychom rádi dosáhli až 45procentní hranice,“ řekla BBC mluvčí kalifornských hasičů Erica Bainová. Podle kapitána požárníků Scotta McLeana by mohly v následujících dnech pomoci zlepšující se povětrnostní podmínky.

Nejhorší v historii

V městě Paradise, které plameny prakticky srovnaly se zemí, pátrají záchranáři a forenzní specialisté po lidských ostatcích. V noci na středu se podařilo objevit dalších šest lidských těl a počet severokalifornských obětí tak stoupl již na 48. Úřady však stále více než 200 lidí pohřešují. Nejhorší požár v historii Kalifornie zničil nejméně 6600 lidských domovů a více než 1000 komerčních staveb.

Drone footage captures the scale of devastation in Paradise, California, where large swaths of land and many homes have been reduced to ash by the deadliest wildfire in California history. https://t.co/0AEt2PTcWA pic.twitter.com/gYOhQK6pu9 — CNN International (@cnni) 14. listopadu 2018

S pátráním po obětech pomáhá třináct týmů pod vedením koronera, které během úterý posílilo dalších 150 pracovníků. Na místě operují tři mobilní márnice americké armády, pátrací psi a tři skupiny forenzních antropologů. Záchranáři předpokládají, že mezi obětmi jsou zejména starší lidé a osoby s omezenou pohyblivostí, pro které byla evakuace daleko náročnější.

„Je to pět dní od chvíle, kdy požár Camp město zničil. Cesty jsou poseté přetrhaným vedením a roztavenými automobily. Je vidět panika, která musela město zachvátit,“ popisuje z místa tragédie zpravodaj britské BBC Dave Lee. „Celý okres je v šoku kvůli ztraceným životům i domovům. A z vědomí, že se to v Kalifornii přihodí znovu.“

Příčina neznámá

Další dva požáry stále trápí hasiče nedaleko metropole Los Angeles. Požár Woolsey, který má na svědomí nejméně dva mrtvé, poškodil řadu domů v letovisku Malibu, které je sídlem řady amerických celebrit. Plameny zničily například domovy herce Gerarda Butlera nebo zpěvačky Miley Cyrusové. Oheň se doposud rozšířil na území o rozloze 388 kilometrů čtverečních a hasiči mají pod kontrolou přibližně 35 procent.

Completely devestated by the fires affecting my community. I am one of the lucky ones. My animals and LOVE OF MY LIFE made it out safely & that’s all that matters right now. My house no longer stands but the memories shared with family & friends stand strong. I am grateful for — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) 12. listopadu 2018

„Truchlíme za ztracené životy a modlíme se za oběti. Zemřelo více lidí, než by si kdokoli mohl myslet, že je možné,“ prohlásil americký prezident Donald Trump, který zároveň pochválil záchranáře a požárníky za „neuvěřitelnou kuráž tváří v tvář nebezpečí“.

We mourn for the lives lost and we pray for the victims of the California Wildfires. I want to thank the Firefighters and First Responders for their incredible courage in the face of grave danger… pic.twitter.com/3YQYZR8OzS — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13. listopadu 2018

Příčiny vyšetřuje kalifornská komise veřejných služeb. Jedna z energetických společností úřady informovala, že krátce před vypuknutím požáru zaznamenala závadu na jednom ze svých zařízení. K rychlému šíření plamenů přispívá i nízká vlhkost vzduchu a silné větry Santa Anna.

Podle prezidenta Trumpa může za šíření ohně „hrubě špatné hospodaření lesní správy“. Kalifornským úřadům již v minulosti pohrozil zastavením financování a uvedl, že by stát Kalifornie měl dělat víc pro to, aby z lesů odstranil popadané stromy a další odpad, který plamenům slouží jako palivo.