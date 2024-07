Olympijští sportovci z Izraele poslední týden dostávají výhrůžky smrtí kvůli konfliktu na Blízkém východě. Na Olympijské hry, které začínají v pátek 26. července, se chystá tým asi 88 lidí. „Pokud přijedete, vězte, že máme v úmyslu zopakovat události z Mnichova 1972,“ stálo podle deníku The Times of Israel ve zprávě.

První výhrůžky přišly v e-mailu 15 sportovcům. Zprávy byly podepsané neznámou organizací. Podle odborníků ale neexistuje. „Organizace na obranu lidu oznamuje, že hodlá ublížit jakékoliv izraelské přítomnosti na olympijských hrách,“ napsala údajná organizace.

Během celé soboty atletům chodily SMS s dalšími hrozbami v lámané hebrejštině a volala jim neznámá zahraniční čísla. „V každém okamžiku čekejte útok. Na letišti, v hotelu i na ulicích, které patří jen nám. Nic nás nezastaví,“ pokračoval e-mail.

Některým z týmu dokonce přišly pozvánky na vlastní pohřeb. Byl mezi nimi i vlajkonoš zahajovacího ceremoniálu judista Peter Palčik a plavec Meiron Cheruti, kterému odesilatelé ve zprávě předpověděli smrt na 27. července a přiložili k ní i odkaz s polohou pohřbu.

Sportovci mají ochranu 24/7

Izraelský olympijský tým už přistál v Paříži, kde ho čekala silná ochranka. Francie ani Izrael hrozbu nepodceňují a přestože jejich úřady brzy zjistily, že zprávy generuje robot, pro atlety připravily rozsáhlou síť agentů. „Sportovce budeme během her nepřetržitě chránit,” potvrdil francouzský ministr vnitra Gérald Darmanin agentuře Reuters.

Organizační výbor olympijských her k ochraně nasadil 30 tisíc policistů a četníků společně s 20 tisíci vojáky. Zároveň bude v areálech a fanouškovských zónách hlídat 17 tisíc až 22 tisíc soukromých bezpečnostních agentů. „Bereme to samozřejmě vážně a nepodceňujeme situaci, ale také se příliš neděsíme,“ řekla předsedkyně výboru Yael Aradová.

Izrael navíc společně s týmem vyslal do Paříže ozbrojené agenty vnitřní bezpečnostní služby Šin Bet, informovala agentura Anadolu Ajansı. Jeruzalém také před začátkem her zdvojnásobil rozpočet na ochranu týmu. Podle deníku The Jerusalem Post je to historicky největší bezpečnostní operace pro izraelské olympijské sportovce.

Co se stalo v Mnichově před 52 lety

Masakr na mnichovských olympijských hrách v roce 1972 se zapsal do dějin, protože navždy změnil pohled světa na terorismus, napsala mediální organizace NPR. Krátce po čtvrté hodině ráno tehdy osm teroristů ze skupiny Černé září přeskočilo plot olympijské vesnice a zajalo izraelský tým. Za jejich svobodu požadovali propuštění 236 palestinských vězňů. Mise se jim ale nezdařila a během 20 hodin zemřelo pět teroristů společně s 11 zajatými Izraelci a jedním německým policistou.