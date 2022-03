Před několika dny ale sedmapadesátiletý muž zemřel. Zprávu o jeho smrti potvrdila nemocnice University of Maryland Medical Center. To, zda příčinou úmrtí byla reakce těla na nově přijatý orgán, nebo je důvod jiný, se zatím neví. „V době smrti nebyla identifikována žádná zjevná příčina," uvedla mluvčí nemocnice pro list The New York Times.

Lékařský průlom. Muži transplantovali srdce geneticky modifikovaného prasete

Tělo bylo odesláno na pitvu. „Výsledky pitvy plánují lékaři, kteří se o Bennetta starali, publikovat v odborném lékařském časopisu," píše list The New York Times.

Lékař Bartley Griffith, člen transplantačního týmu a zároveň lékař, který se o Bennetta dlouhodobě staral, uvedl, že nemocniční personál je smrtí tohoto pacienta zarmoucen. „Byl to velmi statečný a noblesní člověk, který bojoval do úplného konce. Příběh pana Bennetta, jeho odvaha a neochvějná touha žít zasáhly miliony lidí po celém světě," vyjádřil se Griffith.

Unikátní operace

Transplantace, při které chirurgové voperovali Davidu Bennettovi srdce geneticky modifikovaného prasete, byla první svého druhu na světě. V prvních dnech po jejím vykonání ji lékaři hodnotili jako velmi úspěšnou. „Tři dny po experimentální, sedm hodin trvající operaci se pacientovi daří dobře," hodnotili tehdy Bennettův stav podle BBC jeho lékaři.

Experimentální zákrok jim byl schválen poté, co bylo jasné, že Bennett bez transplantace tak jako tak zemře. A šanci na zisk lidského orgánu neměl. „Vzhledem k jeho špatnému zdravotnímu stavu byl považován za nezpůsobilého pro transplantaci orgánu od jiného člověka," vysvětlovala BBC.

Bennett s návrhem přijmout prasečí orgán souhlasil. „Mohl jsem buď zemřít, nebo podstoupit tuto transplantaci. Vím, že podobná operace je výstřelem do tmy, ale byla to moje poslední možnost. Už vyhlížím chvíli, až se dostanu z postele a zotavím se," uváděl pacient krátce po zákroku.

Lékaři ovšem už tehdy upozorňovali, že nikdo nedokáže odhadnout, jak dlouho bude pacient žít.

Jelikož se David Bennett stal prvním člověkem v historii, kterému bylo voperováno srdce geneticky modifikovaného prasete, jeho příběh zaujal lidi a média na celém světě. A to do té míry, že se některé americké listy začaly zajímat i o předchozí život tohoto muže. Deník Washington Post dokonce přišel s ověřeným zjištěním, že Bennett má kriminální záznam. „Před čtyřiatřiceti lety byl stíhán za pobodání mladého muže, na kterého žárlil. Obětí byl Edward Shumaker, který po útoku zůstal na invalidním vozíku a až do své předčasné smrti ve čtyřiceti letech trpěl mnoha zdravotními komplikacemi," shrnuje list The New York Times.