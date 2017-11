Opravdu nejde o vtip: londýnské autobusy by mohly jezdit na kávu

/ON-LINE PŘENOS, FOTOGALERIE/ Dnes usedli do svých lavic nově zvolení poslanci. Zastupují devět stran a hnutí, což je v historii ČR maximum. Nejvíc – 78 mandátů – získalo ANO Andreje Babiše. Druhá ODS má 25 křesel. I tato dominance vítězného subjektu je politické novum. Stejně jako fakt, že žádná z dalších stran (kromě Okamurovy SPD) nechce do vlády. Plénum by si ve středu mělo zvolit předsedu, místopředsedu pak v pátek.