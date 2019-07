Dolní komora francouzského parlamentu definitivně schválila návrh zákona o rekonstrukci pařížské katedrály Notre-Dame, kterou v dubnu poškodil požár. Zákon řeší otázku správy finančních darů na obnovu chrámu a koordinaci oprav. Opozice i odborníci jej kritizovali jako uspěchaný. Norma podle nich obsahuje příliš mnoho výjimek z urbanistických, ekologických a památkářských pravidel nebo předpisů o veřejných zakázkách.

Katedrála vzplála 15. dubna a přišla o svůj krov a štíhlou věž z 19. století. Oheň poškodil i část klenby a střešní krytiny. Prezident Emmanuel Macron poté uvedl, že by si přál, aby proslulá gotická památka byla obnovena do pěti let.