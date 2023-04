Kdysi v nich zaznívaly radostné výkřiky, když si návštěvníci užívali zábavu na kolotočích, nyní spíše připomínají kulisy hororových filmů. Na světě se nachází stovky opuštěných zábavních parků. Chátrající atrakce, mnohdy pomalu pohlcované okolní přírodou, z nich vytvářejí strašidelná místa.

Pozůstatky atrakcí berlínského zábavního parku Spreepark (dříve VEB Kulturpark Plänterwald). | Foto: Wikimedia Commons, TonkBerlin - Eigenes Werk, CC BY-SA 4.0

Slavnostní výzdoba byla nachystaná, dodělávaly se už jen drobnosti. Obyvatelé ukrajinské Pripjatě v roce 1986 netrpělivě vyhlíželi tehdejší prvomájové oslavy. Jejich součástí totiž mělo být otevření zábavního parku s mnoha atrakcemi - hlavně velkým ruským kolem a autíčky. Jenže jízd na nich se už lidé nedočkali. Pár dní před otevřením areálu se totiž v blízké černobylské jaderné elektrárně odehrála havárie, která vstoupila do dějin jako nejhorší podobná katastrofa v historii.

Z Pripjatě s téměř padesáti tisíci obyvateli se po ní stalo město duchů. Lidé museli opustit své domovy, do kterých se pak už nikdy nevrátili. Dodnes děsí i fascinují třeba fotografie v ruiny se pomalu proměňujících obydlí se zapomenutými dětskými hračkami.

A jedním ze symbolů černobylské katastrofy i následné evakuace lidí z Pripjatě se staly také záběry opuštěného zábavního parku, jehož kolotoče se nikdy nestihly pořádně rozjet.

Pripjaťský areál s prosulým ruským kolem ovšem není jediným podobným místem. Naopak, na světě jsou opuštěných zábavních parků, jež pomalu pohlcuje okolní příroda, dokonce stovky. Stanice CNN nyní přinesla příběhy několika z nich. Většinou jsou oplocené a tudíž nepřístupné, snímky od těch, kteří se do nich vypravili, ale připomínají kulisy hororových filmů a doslova srší strašidelnou a apokalyptickou atmosférou. Některé jsou dokonce nedaleko českých hranic.

Smích nahradilo ticho

Podle těch, kteří taková místa navštívili, je vůbec nejděsivější atmosféra připomínající chvíle po apokalypse. „Zábavní parky si představujeme jako pulzující, barevná, hlučná, povzbudivá místa. Ovšem opuštěný zábavní park je přesným opakem této představy. Je zlomený. Je prázdný. Je tichý,“ nastínil pro CNN Jim Futrell z National Amusement Park Historical Association. Organizace, jež se věnuje dějinám zábavních parků v Americe.

Reportáž portálu Inside Edition o několika opuštěných amerických zábavních parcích. Například areál Six Flags v New Orleansu zničil hurikán Katrina:

Zdroj: Youtube

Brány těchto areálů se postupem let zavíraly z různých důvodů. Případ pripjaťského parku, který navíc na rozdíl od ostatních nestihl ani pořádně posloužit, je už opravdu extrémní, důvody pro konec jiných jsou mnohem přízemnější. „Majitelé je nechali zavřít kvůli upadající návštěvnosti, po zničení přírodními katastrofami, když se dostaly do finančních potíží, nebo zkrátka proto, že už jejich nabídka nebyla dostatečně lákavá pro moderní návštěvníky,“ vysvětluje web CNN.

Zde jsou příběhy některých z opuštěných zábavních parků, které nyní místo nadšených rodin s dětmi lákají milovníky urbexu (zjednodušeně řečeno průzkumu různých oficiálně nepřístupných objektů a míst) a tajemných kulis. Zajímavé ale je, že některé z nich i díky nové publicitě ožívají v nové nečekané podobě.

Kokain v kolotočích

Jednou z možností, jak si naplno vychutnat atmosféru opuštěného zábavního parku, aniž by zájemcům o podobné dobrodružství hrozily problémy se zákonem či složité obstarávání povolení, je návštěva areálu berlínského Berliner Spreepark. „Areál je nyní velkým veřejným parkem, jehož uličky vedou k mnoha nepoužívaným atrakcím. Dokonce existuje možnost projet se kolem nich na kánoích s průvodcem. Vedení města navíc už oznámilo, že plánuje zachovat a "umělecky reinterpretovat" některé ze starších atrakcí, zejména ikonické ruské kolo,“ poznamenává stanice CNN.

To nyní v parku podle fanouškovské stránky berliner-spreepark.de není k vidění - v roce 2021 jej demontovali. Po rekonstrukci se má do areálu vrátit nejdříve příští rok. Lidé se každopádně mohou projít třeba ke zrezivělé horské dráze a podívat se na opuštěné dětské vláčky, které postupně "požírá" okolní příroda.

Berlínský zábavní park poprvé otevřel brány v roce 1969. Tehdy se nazýval VEB Kulturpark Plänterwald Berlin (říkalo se mu Kulti) a jelikož se nacházel ve východní, komunistické části nynějšího německého hlavního města, politické vedení jím chtělo ukonejšit obyvatele rozděleného Berlína. „Nabídka areálu do konce existence NDR zahrnovala četné atrakce i konání koncertů, tanečních akcí a událostí pro děti. Po znovusjednocení města začal Kulturpark od roku 1991 nově spadat do gesce Berlínského kulturního senátu, který chtěl areál zachovat jako moderní zábavní park, a tak vypsal soutěž na soukromého provozovatele,“ připomíná dějiny místa web Berliner Spreepark.

Demontáž ruského kola v areálu opuštěného berlínského zábavního parku:

Zdroj: Youtube

Nový majitel se našel a zdálo se, že park má po investicích v řádu desítek milionů marek před sebou ještě zářnou budoucnost. „Vznikly nové atrakce jako kolotoč s kávovými šálky, cirkusové šapitó, obří houpačka Pirátská loď, nová horská dráha či atrakce Grand Canyon poskytující jízdu na divoké vodě. Velké betonové náměstí u ruského kola se proměnilo ve velké jezero,“ poznamenává web fanoušků místa.

Jenže až tak růžové to s novými vlastníky bývalého Kulti nebylo. Majitel Norbert Witte se totiž věnoval také zločinu - konkrétně obchodoval s drogami. Pašoval kokain mezi Německem a Peru, a aniž by to kdokoliv tušil, drogu ukrýval v částech vybavení kolotočů. Po sporech s vedením města, odhalení zločinecké činnosti a také kvůli úbytku návštěvnosti nakonec park zavřel v roce 2002.

Až do roku 2015 se nedařilo najít nového majitele a atrakce začala pohlcovat zeleň. Před osmi lety ale přeci jen areál konečně zpět odkoupilo město, nyní jej postupně obnovuje.

Od divokých jízd k virtuální realitě

Mnozí pamětníci života ve východním bloku si také jistě vzpomenou na ikonický Vidámpark v maďarské Budapešti. Jeho klenoty byly dřevěná horská dráha, pohádkové lodičky a také nejstarší kolotoč v Evropě. Právě tyto tři atrakce zde stojí až do dnešních dnů, vše ostatní ale nechalo vedení města postupně rozmontovat a zbourat.

Vidámpark měl opravdu bohatou historii. Kolotoče na jeho místě v areálu městského parku Városliget nedaleko Széchenyiho lázní stávaly již od 19. století. Samotný zábavní park pak otevřel brány v roce 1950 a postupně nabízel přes padesát atrakcí - mimo jiné zmíněný secesní kolotoč. „Také dřevěná horská dráha patřila k nejstarším v Evropě,“ doplňuje web Budapest City Guide.

Zdroj: Youtube

Jenže ani tato lákadla nezabezpečila parku přežití a v roce 2013 nadobro zavřel - vedení města nechalo jednotlivé atrakce rozebrat a plánovalo, že prostory poskytne sousední zoo. „Park nedokázal přežít realitu 21. století. Zatímco v dobách největší slávy navštívilo za šest měsíců v roce, kdy měl otevřeno, zhruba 2,7 milionů návštěvníků, v roce 2012 to už bylo méně než 300 tisíc lidí. Trvalému uzavření čelil už od roku 2010, kdy vedení Budapešti oznámilo, že je ve ztrátě 70 milionů forintů (zhruba 4,3 milionu korun) a funguje jen díky půjčkám od města,“ uvádí archivní text portálu Budapest Business Journal.

Dřevěná horská dráha, jedna z mála památek na ikonický zábavní park Vidámpark v maďarské Budapešti.Zdroj: Wikimedia Commons, PetrS., CC BY-SA 4.0

S výjimkou horské dráhy, lodiček a secesního kolotoče, které jsou historicky cenné, nechalo vedení města ostatní atrakce rozebrat. Zašlou slávu Vidámparku tak připomínají už jen ony. Na místě, kde kdysi lidé výskali nadšením na kolotočích, si nyní užívají jiné zážitky, kterým přeje dnešní doba. Před nedávnem zde totiž vznikla velká hala zaměřená na virtuální realitu VR Park Budapest.

Byla to chyba královny!

Dalším opuštěným zábavním parkem, který lze nyní navštívit, je bývalý tematický park Camelot v Anglii, konkrétně v Charnock Richard. Už jeho název naznačuje, že byl věnován příběhu legendárního krále Artuše. „Kdysi lákal na rytíře na koních, Merlinovu magickou show, a další atrakce a představení se středověkou tematikou,“ přibližuje CNN.

Jenže navzdory široké nabídce atrakcí se návštěvníci parku otevřeného v roce 1983 postupně nabažili, a od roku 2009 byl ve velkých finančních problémech. V roce 2012 pak jeho majitelé oznámili, že na další sezonu už neotevře. A vinili z toho mimo jiné britskou královnu Alžbětu II. „Provozovatelé uvedli, že se tak rozhodli kvůli poklesu počtu návštěvníků. Ředitel parku Roy Page uvedl, že jej způsobily špatné letní počasí a události jako londýnská olympiáda v roce 2012 a výročí panování královny, které lidi odlákaly jinam,“ zmiňuje dobový článek BBC.

Anglický tematický park Camelot - kdysi lákal na středověká dobrodružství, nyní jeho rozpadávající se budovy slouží jako kulisy hororového zážitku.Zdroj: Wikimedia Commons, JKinson, CC0

Po uzavření začaly budovy i atrakce v areálu chátrat a několikrát se staly terčem vandalů. V současnosti děsivá atmosféra rozpadávajícího se areálu ale nakonec posloužila vzniku zcela nové atrakce. Společnost Scare City Experience totiž nyní v kulisách chátrajícího parku nabízí hororové prohlídky.

Dinosauři požíraní přírodou

Mnohem více opuštěných zábavních parků než v Evropě lze najít v Americe a Asii. Jedním z příkladů takových míst je třeba zanedbaný areál zábavního parku Mimaland nacházejícího se na předměstí hlavního města Malajsie Kualy Lumpur. Tematický park svým návštěvníkům přibližoval třeba období pravěku.

Fungoval v letech 1975 až 1994. „Je považován za první tematický park v jihovýchodní Asii. Nabízel umělé jezero, obří bazén s velkými skluzavkami a království prehistorických zvířat. Uzavření parku prosadila vláda poté, co jej zničil sesuv půdy a kvůli dalším bezpečnostním rizikům,“ upřesňuje CNN.

Nyní se atrakce i budovy pomalu rozpadají. Fascinující je zejména pohled na sochy obřích dinosaurů, které za léta od zrušení parku obklopila divoká příroda. „Po třiceti letech dinosaury v životní velikosti, autíčka i další atrakce děsivě pohlcuje džungle,“ píše CNN.

Nynější vzhled vstupní brány do opuštěného zábavního parku Mimaland. Obří sochy dinosaurů, kterými se pyšnil, nyní pohlcuje džungle.Zdroj: Wikimedia Commons, Rezza Dude, CC BY 3.0

Korejský zážitek

Fascinující podívanou na opuštěný a pomalu přírodou požíraný zábavní park si lidé mohou dopřát i v jihokorejském Soulu. Zde nadšence do urbexu, ale například i tvůrce hudebních videí lákají kulisy bývalého parku Yongma Land. Fungoval v letech 1980 až 2011 a nabízel třeba různé kolotoče. Když ale začali ubývat návštěvníci, město parku neprodloužilo licenci.

Skupina nadšenců mu přesto vdechla nový život - právě pomalé chátrání jednotlivých kolotočů totiž začalo přitahovat milovníky podobných míst, a místní se toho rozhodli využít.

„Je jedním z mála opuštěných zábavních parků, v nichž návštěvníci při vstupu, mimo nelegální proklouznutí, platí regulérní malé vstupné. Park je nyní oblíbeným místem televizních produkcí, módních a svatebních fotografů, kteří nechají nevěstu a ženicha pózovat před rozpadávajícími se autíčky či kolotočem,“ zmiňuje CNN.

Zdroj: Youtube

Ráj vodních příšer

Jen pár měsíců vydržel fungovat vodní tematický park Hồ Thủy Tiên ve Vietnamu, než kvůli nezájmu návštěvníků natrvalo zavřel brány. Když ale zavřel a na atrakcích se začal projevovat zub času, stal se nečekaně populární zastávkou nebojácných turistů. „Mezi opuštěnými tobogány, poloplnými akvárii a mohutnou stavbou ve tvaru draka, jejíž vnitřek nejasně připomíná kulisu hororového filmu, plavou živí krokodýli,“ popisoval před několika lety stav opuštěného vodního parku list The Huffington Post.

Hororovou atmosféru potvrzuje i stanice CNN. „Rozpadávající se betonová budova ve tvaru draka, tobogány a další atrakce nyní připomínají spíše tisíce let staré ruiny než atrakce z 21. století,“ píše americká stanice.

Dlouhá léta opuštěný vodní park přitahoval zejména dobrodruhy, kteří jej projížděli na motorkách a nebáli se vstoupit do špinavých a rozpadávajících se budov. Poslední zprávy staré několik měsíců ale naznačují, že se zájem lidí rozhodla využít místní samospráva a už letos na jaře chce areál oficiálně znovuotevřít.