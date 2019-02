„Myslím si, že je to naše poslední příležitost,“ prohlásil politik na tiskové konferenci v Miláně a označil projekt evropského společenství za „katastrofální a toxický“. Jeho slova otřásla podle agentury AP hodnotou italských vládních dluhopisů, oživila totiž obavy o budoucnost eura v Itálii.

Ačkoli vládní koalice Ligy severu Mattea Salviniho a Hnutí pěti hvězd Luigiho Di Maia Evropskou unii často kritizuje, odchod z bloku zatím není součástí jejího programu a podle druhého z partnerů něco takového v tuto chvíli nepřipadá v úvahu.

„Italy’s 5Stars launch new group

in European Parliament”

„We are in favour of the EU,

we don’t want to leave the EU,

we want to change it” https://t.co/3NzX3cm4GG