Ruský prezident Vladimir Putin tento týden jednal v Moskvě s maďarským premiérem Orbánem o možnostech urovnání války na Ukrajině a o případných základech budoucí bezpečnostní architektury v Evropě. Informovala o tom agentura TASS. Šéf maďarské vlády Orbán podle agentury Reuters označil příštích šest měsíců jako mírovou misi. Maďarsko od pondělí na půl roku přesedá Radě EU. Šéf diplomacie Evropské unie Josep Borrell v pátek zdůraznil, že Orbánova cesta do Moskvy je bilaterální návštěva bez pověření EU.

Obnova dialogu Moskvy se Západem?

Vladimir Putin dále řekl, že Orbánovu návštěvu vnímá jako snahu obnovit dialog Moskvy se Západem. Zároveň podle Reuters zopakoval, že klíčem k vyřešení konfliktu, který Rusko vyvolalo v únoru 2022 svým vpádem na Ukrajinu, zůstávají ruské návrhy. Tvrdil dále, že Kyjev není ochoten válku zastavit.

Ruský prezident Vladimir Putin tento týden jednal v Moskvě s maďarským premiérem Orbánem o možnostech urovnání války na Ukrajině

Jako podmínky pro rozhovory s Kyjevem šéf Kremlu minulý měsíc označil stažení ukrajinských vojáků z východu a jihu Ukrajiny, slib Kyjeva, že nevstoupí do NATO, zrušení sankcí vůči Rusku a neutrální, bezjaderný status pro Ukrajinu. Kyjev požadavky odmítl.

Rusko je druhá zastávka mírové mise, řekl Orbán

Orbán tento týden poprvé od začátku ruské invaze podnikl cestu do Kyjeva. Vyzval tam k uzavření příměří, které by mohlo urychlit zahájení mírových rozhovorů. Dnešní cestu do Moskvy označil za „druhou zastávku“ mírové mise.

Po setkání s Putinem podle Reuters uvedl, že vnímá půlroční předsednictví Maďarska v EU jako mírovou misi. „K ukončení války je třeba mnoho kroků, ale my jsme udělali ten první k obnovení dialogu,“ řekl Orbán. Pohledy na situaci ze strany Kyjeva a Moskvy podle něj zůstávají od sebe vzdáleny.

Unie a NATO: Orbán není náš zástupce

Šéf unijní diplomacie Borrell dnes uvedl, že Orbán vyrazil do Moskvy na bilaterální návštěvu, ke které nedostal žádný mandát od Evropské unie. Podobně se vyjádřil generální tajemník Severoatlantické aliance Jens Stolenberg, který sdělil, že maďarský premiér v Moskvě nereprezentuje NATO. Cestu zkritizovala šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová, podle níž politika „appeasementu“, tedy ústupků či usmíření, Putina nezastaví.

Kyjev: Jednalo se o Ukrajině bez Ukrajiny

Od Orbánovy návštěvy v Moskvě se distancoval rovněž Kyjev. Maďarsko cestu Orbána do Moskvy s Ukrajinou nekoordinovalo, uvedlo ukrajinské ministerstvo zahraničí. Kyjev zároveň vyzval všechny země, aby dodržovaly zásadu, která vylučuje dohody o Ukrajině bez Ukrajiny.

Maďarsko navzdory ruské invazi na Ukrajinu udržuje dobré vztahy s Moskvou. Odmítá Kyjevu poskytovat vojenskou pomoc a kritizuje sankce, jež sedmadvacítka kvůli agresi vůči sousední zemi na Rusko uvalila. Orbán patří k několika málo západním lídrům, kteří se od začátku invaze setkali s Putinem.