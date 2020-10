Orbán ve volbách o většinu nepřišel. Kurz dostal ve Vídni žlutou kartu

Byly to volby, které měly ukázat nakolik životaschopná je opozice. Výsledek je jasný. V Maďarsku je Viktor Orbán stále k neporažení, i když to nyní bylo jen o fous. A v Rakousku by si premiér Sebastian Kurz měl dát pozor na sílící se sociální demokracii.

Rakouský kancléř Sebastian Kurz. | Foto: ČTK