Legendární Orient Express se vrací na koleje. Nabídne atmosféru Itálie 60. let

Už i tak byl slavný, ovšem když do něj spisovatelka Agatha Christie zasadila děj své nejproslulejší detektivky, se stal Orient Express doslova legendou. Luxusní vlaky jezdící pod tímto názvem ovšem prakticky zmizely z kolejí v roce 2009. Nyní se legenda vrací. První soupravy Orient Express La Dolce Vita vyjedou v roce 2023, vagony nabídnou atmosféru Itálie šedesátých let minulého století.

Na koleje se vrátí legendární vlaky Orient Express. Pod názvem Orient Express La Dolce Vita přenesou cestující do atmosféry 60. let v Itálii. Centrálním nádražím se stane římské Termini. | Foto: Orient Express La Dolce Vita renderings by Dimorestudio

Psal se rok 1883, když z pařížského vlakového nádraží Gare de l’Est poprvé vyjel tehdy nejluxusnější vlak na světě. Orient Express. „Byl skutečným palácem na kolejích. Cestující okouzlily nádherné interiéry, vykládané ušlechtilým dřevem, v nichž se nacházely polštáře a lůžkoviny z nádherných látek a sedačky z ušlechtilé kůže. Návštěva restaurace znamenala neuvěřitelný gastronomický zážitek," připomíná web Orient Express. Vlakové soupravy pod tímto názvem jezdily v průběhu desetiletí na různých trasách a v určitém období se cesta v Orient Expressu stala téměř povinnou součástí života tehdejší smetánky. Když navíc o Orient Expressu napsala Agatha Christie světoznámý román, vlak se stal doslova legendou. Jenže s rozvojem dalších dopravních prostředků zájem o něj začal spíše upadat. Poslední vlak pod tímto názvem jezdil už na jediné trase do roku 2009 a nyní existuje jediná replika, Venice Simplon-Orient-Express, která vyjíždí jednou ročně. Slavný filmový režisér upravil luxusní vagon z 50. let. Výsledek je úchvatný Nyní se ovšem chystá znovuzrození Orient Expressu. A vyjde přesně na 150. výročí cesty prvního Orient Expressu z Paříže, a to v roce 2023. A i když je tento termín ještě vzdálený, provozovatelé nového Orient Expressu už zveřejnili, jak bude legendární vlak v novém hávu vypadat. Celý jeho název zní Orient Express La Dolce Vita. „Pod tímto názvem bude jezdit šest vlaků, přičemž každý se bude skládat ze 12 luxusních suit a 18 apartmá. Samozřejmostí bude restaurační vůz nabízející pětihvězdičkový kulinářský zážitek, v podobě oceněných italských vín a exkluzivní "haute cuisine". Trasy vlaků pokryjí čtrnáct regionů a 131 měst po celé Itálii, povedou ale také třeba z Říma do Paříže, Istanbulu a chorvatského přístavu Split, přičemž potvrvají od jedné do tří nocí v závislosti na trase," představuje novinku CNN. To nejlepší z Itálie Obnovení Orient Expressu je společným projektem italských státních železnic, společnosti Trenitalia, a soukromé firmy Arsenale S.p.A., která se specializuje na luxusní ubytování. „Vlaky nabídnou nový způsob cestování plný luxusu, který je až za hranicí veškerých představ," uvedl Sebastien Bazin, ředitel společnosti Accor, která projekt Orient Express zastřešuje. Italská stopa v nové éře Orient Expressu je opravdu výrazná. Nejenže jeho "centrálou" bude hlavní římské vlakové nádraží Termini, italský původ se projeví i v interiéru vlaku, což konec konců naznačuje už název Orient Express La Dolce Vita. „Koncept nových vlaků vzdává hold „La Dolce Vita“, historickému období velkého eklektického a uměleckého zápalu v Itálii během 60. let 20. století. Byla to ikonická éra, kdy Itálie posílila své postavení v oblasti průmyslu, umění a zábavy. La Dolce Vita představuje legendární dobu. Je symbolem snu, stylu, hluboce zakořeněné touhy, života v pohodhlí, radosti a potěšení. Je to pocta Římu, Věčnému městu, kinematografii země, slavnému Felliniho filmu La Dolce Vita, kouzlu Sophie Lorenové, Marcella Mastroianniho, Anity Ekbergové a Giny Lollobrigidy," shrnuje web Orient Express. VIDEO: Skluzavka jen pro odvážné. Skleněná atrakce se tyčí 200 metrů nad zemí Interiéry ve stylu 60. let navrhli designéři studia Dimorestudio. „Vnitřní prostory vlaku v sobě kombinují to nejlepší ze zlaté éry italského designu a moderní styl. Na cestující čekají barevné koberce, obrovská okna a současná umělecká díla," shrnuje CNN. Od roku 2024 navíc cestující z Orient Expressu ještě získají i unikátní možnost přespat v luxusním hotelu Minerva v budově ze 17. století, který otevře kousek od římského Pantheonu. I nový Orient Express La Dolce Vita ovšem bude určen především pro smetánku. „Nepřekvapivě, cesta luxusními vlaky bude poměrně nákladná. Zájemci v průměru za noc ve vlaku zaplatí kolem dvou tisíc eur (přibližně 50 tisíc korun, pozn. red.)," upozorňuje CNN.