/Od zvláštního zpravodaje Deníku/ Kdybyste si měli v tomto místě kupovat byt, do kterého se máte za čtyři sta dnů stěhovat, asi byste si složení zálohy rozmýšleli. Plocha, kde být za rok a dva měsíce otevřena světová výstava Expo Ósaka 2025, dnes skoro ničím nepřipomíná místo, kterým by mělo projít během jejího konání třicet milionů návštěvníků. A to ani při vynaložení velké fantazie.

Expo 2025 v Ósace vypadá dnes jako japonský průšvih. Přesto se může povést | Video: Deník/Luboš Palata

S Deníkem na konci světa Šest zemí za 11 dní. Zahraniční reportér Deníku Luboš Palata vyrazil s českou delegací na dosud největší a nejvzdálenější misi české diplomacie. Jak se žije v zemích, jako je Indie, Austrálie, Filipíny či Japonsko? Sérii reportáží najdete postupně na Deník.cz od pondělí 26. února ZDE

Z pavilonu, kde se má představit více než 160 zemí celého světa, se rýsují obrysy jen několika prvních. Z toho zatím žádný národní. Jediné, co se evidentně staví, je kruhová, desítky metrů vysoká, pobřežní promenáda, která má být po svém dokončení největší dřevostavbou světa. Ale i ona má hodně daleko k tomu, aby byla hotová aspoň hrubá stavba.

Japonsku zkomplikoval přípravu Expo v Ósace covid. Věci se ale už hýbou rychle kupředu, říká Ondřej Soška:

Český pavilon Expo pro Ósaku zaujal japonský císařský dvůr, říká komisař Soška

To, co ale opravdu šokuje, je klid, který na pracovišti, pravda o víkendu, panuje. Místo stavebního ruchu a shonu je tu téměř klid, práci předstírá jen pár skupinek stavebních dělníků a několik jeřábů a buldozerů. Žluté stavební přílby, které jsme před cestou na plochu budoucího výstaviště od Japonců vyfasovali, byly evidentně pro okrasu. Stejně jako obavy, že se budeme brodit bahnem. To by totiž muselo mít plochu na výstavišti co rozjezdit, což evidentně nemá.

Japonce dostal do časového tlaku hlavně covid. Japonsko bylo kvůli němu extrémně dlouhou dobu prakticky uzavřeno před okolním světem i samo o sobě. Předchozí světová výstava v Dubaji se kvůli covidu prodloužila, takže místo obvyklých pěti let je mezi Dubají a Ósakou mnohem méně času.

Lipavský tlačil na Japonce, aby dodrželi plány

Ministr zahraničí Jan Lipavský při své návštěvě Japonska kvůli Expo jednal nejen s místními japonskými činiteli v Ósace, ale i ministryní japonské vlády pro Expo 2025 Hanako Džimiovou.

„Je to stavba, po cestě se mohou objevit nějaké problémy a chtěl jsem, aby ministryně věděla o tom, že Česko na Expo je. Máme velmi ambiciózní projekt, tak abychom se měli případně na koho obrátit. V tuto chvíli harmonogram ohrožen není,“ prohlásil Lipavský po jednání v Tokiu a Ósace.

Klid mu nevzalo ani to, když na místě budoucího českého pavilonu uviděl jen rovnou, trochu blátivou plochu ozdobenou nevelkou louží a podobný obrázek téměř celého budoucího výstaviště.

„Věřím, že japonská organizace je natolik přesná, že budou dodrženy termíny a závazky tak, abychom stihli postavit náš pavilon,“ uvedl ministr. Lipavského naopak povzbudilo opravdu exkluzivní umístění českého pavilonu. „Zatím to není úplně poznat, ale stojíme na něčem, co bude vedle vodní plochy, takové hlavní promenády. Věřím, že to přitáhne dostatečný počet návštěvníků, abychom mohli prezentovat Česko Japonsku i celému světu,“ uvedl šéf české diplomacie.

To, co je ale už nyní problém, je prodražování celého Expo. Samotní Japonci jsou už na několikanásobku původního rozpočtu, a přitom výsledek ještě příliš vidět není.

Ministr Jan Lipavský při své cestě do Japonska upevňuje strategickou a obrannou spolupráci této země s Českou republikou:

Covid v Japonsku neskončil. Čapkova Bílá nemoc je tu knižním hitem

Dosavadní podoba areálu, který zatím zcela zapadá v industriální podobě obřího přístavu v Ósace, návštěvníky spíše vyděsí, než nadchne. Přístavní molo, které je součástí vizualizované podoby areálu Expo, je dnes normálně fungujícím kontejnerovým překladištěm. Budoucí stanice metra, která má být hlavním způsobem dopravy do areálu ze vzdáleného centra Ósaky, má také hodně daleko k otevření. České delegaci trvala cesta v neděli od ósacké prefektury průmyslově působícím městem auty téměř hodinu.

Tři sta tisíc návštěvníků denně

Pokud ale vše půjde, jak má, může být Expo 2025 pořád dobrá česká investice. Český pavilon je i podle neoficiálních vyjádření organizátorů skutečně mimořádný. A může zlepšit už tak mimořádné postavení české kultury a architektury v Japonsku, které tu Praha má od předchozího Expo v Ósace v roce 1970. Tehdy byl československý pavilon posledním záchvěvem Pražského jara a jeho mimořádnosti. Expo 1970, včetně fragmentů tehdejší mimořádné československé skleněné výzdoby, připomíná dodnes velký park s některými tehdejšími pavilony.

Zdroj: Deník/Luboš Palata

Japonci si slibují, že Expo 2025 na obří úspěch z roku 1970 naváže. Slibuje si to i Česko ohledně své účasti. Denně má kolem skoro dvacet metrů vysokého skleněného krystalu projít na 350 tisíc návštěvníků z Japonska, ale i z dalších zemí světa. Expo stále počítá s účastí 160 zemí celého světa a s asi třiceti miliony návštěvníků.

Ósaka má krásný hrad a dobrou polohu

Ósaka ale není jen Expo. Jeho návštěvu je možné spojit třeba s návštěvou zdejšího čtyři století starého rozsáhlého hradu, odkud se jednu dobu vládlo celému Japonsku. V nedělní odpoledne tam byly tisíce japonských návštěvníků. A to přesto, že zdejší teploty pouze připomínaly jaro.

Japonsko stárne, a protože přistěhovalectví je pro zemi vycházejícího slunce prakticky tabu, počet jeho obyvatel se stále snižuje:

Japonci nemají děti, ubývá jich a stárnou. Zvládají to s úsměvem a ohleduplností

Velice blízko, i díky japonské síti rychlovlaků, je odsud do Kjóta, okouzlujícího, nejlépe zachovalého historického města Japonska, s desítkami chrámů a hradních objektů. A ostatně ani do Tokia není odsud příliš daleko a je to zvládnutelné za hodinu letu, nebo několik málo hodin jízdy rychlovlakem. Nejen pro Čechy, ale i pro miliony turistů z celého světa tak může být Ósaka a její Expo příští rok zajímavou branou pro návštěvu Japonska. Přispět může i chystaná přímá linka Praha-Tokio.

Poselství pro lidi roku 6970

Na hlavním nádvoří ósackého hradu je z nerezové oceli vytvořený mimozemsky vypadají objekt.

V roce 1970 tu do hermeticky uzavřené kapsule ve skále uložili zprávu pro budoucí generace o době konání prvního Expo. Na povrchové části kapsule je napsáno, že je určena pro lidi, kteří budou žít za pět tisíc let, tedy v roce 6970. Současné Expo ambici doplnit tento vzkaz neoznámilo.

Ale pokud se bude na českou účast vzpomínat v Japonsku aspoň podobně, jako se dodnes vzpomíná na 54 let starou účast Československa v roce 1970, nebude ani to málo.

Zdroj: Deník/Luboš Palata