Americký prezident Donald Trump ve svém projevu prohlásil, že aktéři bitvy o Normandii "získali zpět toto území pro civilizaci". "Ctíme všechny, kteří bojovali právě tady v Normandii. Patříte mezi největší Američany, kteří kdy budou žít. Děkujeme z celých svých srdcí, uvedl Trump. Vzdal hold i spojencům. "Britská ušlechtilost a statečnost se projevila v nejhorších chvílích v Dunkirku a během nacistického bombardování. Fašistická osa se nikdy nemohla vyrovnat síle britské hrdosti," dodal. Poděkoval rovněž Kanaďanům, "bojovným" Polákům, "tvrdým" Norům a "neohroženým" Australanům. "Náš dluh je věčný," uvedl.

Se svým projevem vystoupila i premiérka Theresa Mayová, pro kterou to podle britského tisku bylo poslední oficiální mezinárodní vystoupení ve funkci. "V tomto okamžiku cítím pokoru k mužům, kteří patřili k velmi zvláštní generaci," uvedla premiérka Mayová. "Jde o generaci, jejíž neporazitelný duch tvaroval poválečný svět. Nechlubili se, nedělali rozruch, jen sloužili. A právě oni položili své životy, abychom mohli mít lepší život a vybudovali lepší svět. Pokud se o nějakém dnu dá říci, že určil osud generací, které následovaly ve Francii, Británii, v celé Evropě a ve světě, tak to byl 6. červen 1944. Děkuji," dodala Mayová.

