Utlimátum Světového potravinového programu (WFP) je podle agentury AP formou varování, která dosud nemá obdoby. Gesto frakce OSN, která se zabývá bojem proti hladomoru, naznačuje, jak velký problém ve čtyřletou občanskou válkou zmítaném Jemenu představuje korupce. Země se v současné době potýká s celosvětově nejrozsáhlejší humanitární krizí.

Ředitel WFP David Beasley v dopise zaslaném lídrovi rebelské organizace Ansar Alláh Abdalu Máliku Húsímu uvedl, že podle nezávislého průzkumu se humanitární pomoc dostane pouze ke 40 procentům obyvatel hlavního města San'á, kteří ji opravdu potřebují. V rebelských državách na severu provincie Sa'ada je to dokonce zhruba jedna třetina.

