Nečekaná megastar Ursula von der Leyenová

Tisková konference po zasedání české vlády a Evropské komise u příležitosti zahájení českého předsednictví v Radě EU, 1. července 2022, Litomyšl, Svitavsko. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a premiér Petr Fiala

Pětašedesátiletá předsedkyně Evropské komise je nepochybně největší postavou evropské politiky posledních pěti let. A vše ukazuje na to, že Ursula von der Leyenová nebude mít ani po volbách do Evropského parlamentu žádného výraznějšího protikandidáta a svůj post poměrně lehce obhájí.

Luboš Palata

Přitom, když před pěti lety o německé političce a její „evropské vládě“ hlasoval Evropský parlament, prošla těsnou většinou několika hlasů. Po pěti letech je ale všechno jinak a pokud chce někdo „telefonní číslo“ na hlavu Evropské unie, pak je to nezpochybnitelně právě na ni.

Krizová manažerka

Evropská komise se pod jejím vedením může pochlubit několika zásadními úspěchy. Prvním je prosazení Zelené dohody, která dělá z Unie lídra v boji proti změně klimatu.

Druhým byla úspěšná a blesková koordinace ve snaze o omezení dopadů covidu. Společný nákup vakcín, zajištění evropských covid pasů, omezování zavírání hranic a fungující léčba covidu, díky tomu všemu vyšla Evropská unie z epidemie jako jedna z částí světa, které ji v mezích možností zvládly. Obří balík Plánu obnovy pak restartoval evropskou ekonomiku.

Evropská komise v září schválila revidovaný český Národní plán obnovy:

Evropská komise schválila Česku plán obnovy. Přinese navíc přes dvě miliardy eur

Dnes by mohlo být v Evropě ještě mnohem lépe než je, ale současně s ukončením covidu zasáhla Evropskou unii ruská agrese proti Ukrajině. I díky Leyenové a její komisi zvládla Unie společně největší utečeneckou vlnu od druhé světové války, pomohla Ukrajině ustát první dva roky války a vybojovat zpět část Ruskem okupovaných území. A ustála i situaci, kdy některé státy, včetně Česka, byly závislé na dovozu ruského plynu. Evropa ani nezmrzla, její ekonomika se nezastavila a ani nešla s prosíkem za Putinem. Právě naopak, pevně se staví proti Rusku.

Na špici politiky se sedmi dětmi

Leyenová, pocházející z diplomatické rodiny s částí příbuzenstva v USA, by ale byla obdivuhodnou ženou i bez jakékoli funkce. Vystudovala špičkové evropské školy, plynule přechází mezi němčinou, francouzštinou a angličtinou. A svému manželovi, uznávanému lékaři ze šlechtické rodiny, porodila sedm dětí.

Ursula von der Leyenová letos kritizovala utužování čínské diktatury:

Varování Pekingu: Podpora Ruska ovlivní vztahy s EU, vzkázala von der Leyenová

Když se po víc než deseti letech rození a mateřství vrhla do politiky, dotáhla to na nejdéle sloužící ministryni spolkové vlády, poslední čtyři roky v čele ministerstva obrany. Uvažovalo se o ní jako o nástupkyni Angely Merkelové, jako o šéfce NATO, ale nakonec byla, tak trochu z personální nouze, vybrána za šéfku Evropské komise.

I v pětašedesáti letech šarmantní elegantní dáma dokázala dát Evropské unii novou dynamiku a zvládnout velmi těžké úkoly, které před ni a celý kontinent vývoj světa postavil. Zatímco na Angelu Merkelovou svět už téměř zapomněl, Leyenová září v plné sály. Jako megastar Evropy.