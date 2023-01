Válečník, jehož konec je v mlze

Kdyby Vladimir Putin před rokem zemřel, vešel by do historie jako sice rozporuplná, ale vlastně kladná postava ruských dějin, který přinesl Rusům do té doby nevídaný blahobyt. Jeho nástupce mohl uzavřít s Ukrajinou a Západem nějakou kompromisní dohodu o Krymu, propustit politické vězně a možná i obnovit demokracii v zemi.

Jenže sedmdesátiletý Putin, který výrazně převýšil věk, jehož se ruští muži dožívají, za deset měsíců končícího roku 2022 zničil většinu toho, co dvacet let budoval. Speciální operace, kterou chtěl ovládnout Ukrajinu, se změnila v krutou válku, která Rusům vzala jak životní úroveň, tak zbytky svobody. A sto tisícům těch, které poslal Putin do války, i jejich životy.

Putin musel mobilizovat a vytahat na frontu i lidi z věznic, nařídit továrnám přejít na výrobu zbraní, sáhnout hluboko do těžce našetřených zlatých rezerv. A sledovat, jak se Evropa odpojuje od ruského plynu a ropy, základu ruské prosperity. Pro Západ se stal válečným zločincem. Nic jiného než ve válce s Ukrajinou zvítězit mu nezbývá. Jinak skončí s hanbou v exilu, před tribunálem pro válečné zločince, nebo ještě hůř.