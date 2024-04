Dubaj překvapily z úterka na středu silné deště. Město ve Spojených arabských emirátech, které funguje bez dešťové kanalizace, během několika hodin zasáhly bleskové záplavy, které omezily provoz na jednom z největších letišť na světě (DXB) a stovka aut v metropoli se ocitla pod vodou. Nepříznivé počasí v emirátech postihlo i některé Ostravany.

Průběh bleskových záplav v Dubaji, 16. dubna 2024. | Video: Jan Dvořák

Během úterka a středy zaplavily sociální sítě nejrůznější videa bleskových záplav v Dubaji. Bylo vidět, jak na silnicích zůstávají odstavená potopená auta a silný vítr demoluje obchody, venkovní osvětlení a odnáší pryč například balkónové vybavení.

Do Dubaje v pondělí přiletěl Jan Dvořák. Obchodní ředitel z Ostravy odcestoval na veletrh energetiky, který byl ale s ohledem na počasí zrušen. „Veletrh organizátoři zrušili hned první den po mém příletu, protože do výstavních hal začalo pršet. Nedalo se ale nikam jet, protože bylo zavřené metro, nejezdily auta ani taxíky. Volal mi kolega, který přistával přímo na rozvodněném letišti a čekal čtyři hodiny na kufry. Další čtyři hodiny čekal na to, než se mohl vůbec dopravit do centra Dubaje,“ vypráví Dvořák, kterého nejvíce překvapila téměř nulová reakce ze strany policie.

Extrémní deště vyvolaly v Dubaji chaos:

„Podle místních tady nemají v podstatě žádnou nebo téměř žádnou dopravní policii. Je tady hodně radarů a všechno automatizované, což se odrazilo na kritické situaci během bouře. U nás v Česku by ihned uzavřeli křižovatky, ale tady ne. Nechávali řidiče 10 hodin projíždět kalužemi a auta se postupně topila, nebo je lidé nechávali odstavené po pár metrech. Ještě včera bylo v Dubaji hodně odstavených aut,“ popisuje Ostravan.

V omezeném režimu

Situace v nejlidnatějším městě ve Spojených arabských emirátech se už podle Dvořáka stabilizovala a kromě některých zatopených částí vše funguje alespoň v omezeném režimu. „Největším problémem byla chybějící kanalizace, lidé neměli kam vodu odčerpat. Například v obchodech hodně pomáhali místní, kteří se snažili vynést kyblíky s vodou ven, ale ani tam voda neměla kam odtéct,“ dodal Jan Dvořák. V současné době už prý funguje hromadná doprava a další deště by neměly následovat.

Do Dubaje má v pondělí na čtyřdenní dovolenou odcestovat Tereza Sladká s manželem. Situace kolem bleskových záplav ji ale nechává chladnou. „S manželem máme dovolenou v Dubaji dlouho naplánovanou. I když nás poslední zprávy trochu znepokojují, tak věříme, že náš odlet z Krakowa do Abu Dhabi a následný přesun do Dubaje proběhne bez problému. Odlet je v pondělí, takže pevně doufáme, že se Dubaj do té doby vysuší,“ uvažuje Ostravanka.

O uklidnění situace informovalo i mezinárodní letiště v Dubaji, na kterém někteří cestující čekali až 48 hodin na odlet zpátky do Česka. Dubajská aerolinka Emirates potvrdila, že se lidé mohou dostavit k plánovaným letům. „Zákazníci odlétající z Dubaje se nyní mohou na své lety odbavit. Na letiště se prosím vydejte pouze v případě, že máte potvrzenou rezervaci letu, protože zůstává přeplněné,“ uvedlo během čtvrtečního dopoledne dubajské letiště na sociální síti X.

Zlepšení potvrdila i mluvčí cestovní agentury Invia Jiřina Ekrt Jirušková. „Během úterka a středy, kdy byla situace nejvíce kritická, si někteří klienti zjišťovali alternativní spoje nebo přestupy z Dubaje do jiných destinací. Našlo se i pár klientů v Česku, kteří se dotazovali na aktuální stav a na to, jestli mají svůj zájezd zrušit. Drtivá většina ale zájezd nezrušila. Momentálně máme informace takové, že je situace stabilizovaná a zájezdy se normálně pořádají a neruší,“ uvedla mluvčí.